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27.02.2018 19:59

В Петербурге суд отменил запрет на распространение информации о биткоинах

Санкт-Петербургский городской суд счел незаконным ограничение доступа к сайтам-обменникам, позволяющим покупать и продавать биткоины. Прокуратура Петербурга отправлена изучать матчасть по криптовалюте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 27 февраля, Горсуд рассмотрел апелляционную жалобу владельцев доменных имен обменников и отменил решение о признании информации о биткоинах запрещенной к распространению через Интернет.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд», – уточнили в пресс-службе.

Блокировку сорока сайтов-обменников инициировала прокуратура Петербурга, заподозрив криптовалюту в потенциальной опасности. Надзорное ведомство ссылалось на Федеральный закон «Об информации», хотя данные о биткоинах вряд ли попадают под порнографические материалы, призывы к насилию, пропаганду нетрадиционных секс-отношений среди несовершеннолетних, инструкции по изготовлению взрывчатки, пропаганду нацизма, рецептуру самоубийств. Несмотря на то что владельцы сайтов и их контактные данные открыто представлены в Сети, связаться с ними надзор не пытался. Они объединились, подключили юриста Роскомсвободы Саркиса Дарбиняна и добились в Горсуде отмены решения о блокировке.


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