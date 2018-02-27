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27.02.2018 19:41

«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля

Объясняем, что не так в истории о 12 чемоданах с наркотиками из школы при посольстве России в Аргентине.

Я гляжу ей вслед — ничего в ней нет. За январь петербуржцы купили 961 машину Lada. Hyundai впервые за два года потерял любовь нашего народа. Что там еще положено? Литые диски?

«Подорожник» никак не проклюнется из-под земли. «Право первой ночи» для дистанционно пополненного проездного остается у петербургского метрополитена. Что это — вредительство или звериный оскал капитализма?

Арктический вице-губернатор Михаил Кучерявый на вопрос, зачем он нужен, «вернул» журналистов «в историю наших пращуров, которые выходили из нашего города, из этих мест, совершали героические поступки по изучению северных земель». Не иначе, в экспедицию собрался. 

А скоро у нас будет целый комитет по делам Арктики. Возглавит – советник губернатора Герман Широков. В некотором смысле специалист по снегу. В 2013 году президент его уволил из ФСКН по Новгородской области.

Алексей Герман-младший ответил за жену, за «Довлатова» и за отца. Интервью с предчувствием дамоклова ластика над головой.

Капитан "Зенита" Доменико Кришито пообещал уйти летом. Свиданья были без любви — разлука будет без печали.


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