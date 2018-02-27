СМИ: Активиста Салтыкова, задержанного 28 января, обвиняют в избиении полицейских

На активиста Константина Салтыкова, которого задержали вместе с Алексеем Навальным на митинге в Москве 28 января, завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом 27 февраля изданию «МБХ медиа» рассказала координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. По ее данным, Следственный комитет обвиняет Салтыкова в том, что он причинил двоим полицейским «моральный вред, физическую боль и телесные повреждения, не опасные для жизни». В материалах дела якобы указано, что один из пострадавших получил «кровоподтек в области правого бедра», а второй — «кровоподтек и ссадины на правой лопатке».

27 февраля у Салтыкова истекал срок административного ареста после задержания на митинге. За два часа до окончания срока активиста отвезли в Следственный комитет.