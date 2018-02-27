Другоросс Щука получил год исправительных работ за попытку сжечь памятник Ельцину

Суд приговорил к году исправительных работ активиста «Другой России» Игоря Щуку по делу о попытке сжечь памятник Ельцину в Екатеринбурге.

Об этом 27 февраля рассказала жена активиста Анна изданию «Медиазона». Напомним, гражданина Белоруссии Игоря Щуку задержали 7 ноября 2017 года, против него было возбуждено дело по статье о вандализме (часть 2 статьи 214 УК). В полиции заявили, что рядом с памятником обнаружили «фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество». При этом сама скульптура повреждена не была.

Отметим, это уже не первый срок Щуки — в 2009-м его приговорили к 10 месяцам колонии за акцию против передачи Китаю трех островов на реке Амур. На закрытии Дальневосточного экономического форума в Хабаровске активисты зажгли дымовые шашки, скандируя «Нет китайской экспансии!», и разбросали листовки.