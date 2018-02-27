Кофе вместо кокаина: Фигурант дела о наркотиках в российском посольстве уверяет, что наркотиков не покупал

Подозреваемый в поставке наркотиков из Аргентины в Москву через российское посольство Андрей Ковальчук заявил о подмене чемоданов. Он заверил, что запрещённые вещества его не интересуют, он удовлетворяется вполне разрешёнными кофе, сигарами и коньяком.

Приключения 12 сумок с кокаином, по версии Андрея Ковальчука, опубликовал 27 февраля «Росбалт». Согласно источнику издания, подозреваемый в организации контрабанды наркотиков якобы наполнил чемоданы партией кофе, сигарет и коньяка в июле 2016 года. Покупки подтверждаются чеками и свидетельствами очевидцев.

Предположительно вполне легальный груз разместили в подсобке школы при посольстве, где тогда завхозом работал приятель Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016-го мужчину уволили, но ответственный работник проинформировал своего преемника о наличии чемоданов. Ковальчук якобы не раз порывался забрать свой товар, но его не пускали.

К декабрю 2017-го в школе накопились вещи сотрудников посольства Аргентины, уволившихся с должностей, в том числе Абянова. Ковальчук нанял частный самолёт, чтобы уже наконец-то забрать свои 12 чемоданов, а заодно и переправить в Москву сумки своих знакомых.

Но внезапно в чемоданах оказался белый порошок. По словам фигуранта, к запрещённому грузу он не имеет никакого отношения и предполагает, что кто-то заменил кофе на наркотики.

Отметим, ФСБ России объявила Ковальчука в розыск, к нему подключилась и полиция ФРГ.