Кофе вместо кокаина: Фигурант дела о наркотиках в российском посольстве уверяет, что наркотиков не покупал
Подозреваемый в поставке наркотиков из Аргентины в Москву через российское посольство Андрей Ковальчук заявил о подмене чемоданов. Он заверил, что запрещённые вещества его не интересуют, он удовлетворяется вполне разрешёнными кофе, сигарами и коньяком.
Приключения 12 сумок с кокаином, по версии Андрея Ковальчука, опубликовал 27 февраля «Росбалт». Согласно источнику издания, подозреваемый в организации контрабанды наркотиков якобы наполнил чемоданы партией кофе, сигарет и коньяка в июле 2016 года. Покупки подтверждаются чеками и свидетельствами очевидцев.
Предположительно вполне легальный груз разместили в подсобке школы при посольстве, где тогда завхозом работал приятель Ковальчука Али Абянов. В ноябре 2016-го мужчину уволили, но ответственный работник проинформировал своего преемника о наличии чемоданов. Ковальчук якобы не раз порывался забрать свой товар, но его не пускали.
К декабрю 2017-го в школе накопились вещи сотрудников посольства Аргентины, уволившихся с должностей, в том числе Абянова. Ковальчук нанял частный самолёт, чтобы уже наконец-то забрать свои 12 чемоданов, а заодно и переправить в Москву сумки своих знакомых.
Но внезапно в чемоданах оказался белый порошок. По словам фигуранта, к запрещённому грузу он не имеет никакого отношения и предполагает, что кто-то заменил кофе на наркотики.
Отметим, ФСБ России объявила Ковальчука в розыск, к нему подключилась и полиция ФРГ.
Справка:
Как сообщали в СМИ, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.