В Башкирии образовалась «трасса смерти»: 12 погибших за один день

Девять человек погибли на трассе Самара – Уфа – Челябинск в ДТП с грузовиком и микроавтобусом. Трагедия произошла днем 27 февраля на 1516-м километре магистрали. Точное число пассажиров «Мерседес Спринтер» неизвестно, в салоне могли находиться до 12 человек.

За несколько часов до этой аварии, на 1284-м километре дороги, произошла еще одна авария. Столкновение двух фур привело к серьезному пожару. Итогом стала гибель трех человек.

Подробности и фото последствий ДТП – на «Водителе Петербурга».