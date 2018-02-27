СМИ: Россия не сможет проводить международные соревнования с 1 апреля

Новая редакция кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволит России проводить международные соревнования под эгидой этой организации. Кодекс вступает в силу с 1 апреля.

О том, какие последствия для России может иметь вступление кодекса в силу, 27 февраля написал Championat.com. Внимание журналистов привлек пункт 20.3.11. В нем говорится, что заявки на проведение международных соревнований будут приниматься только от тех стран, чьи национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу. Между тем в ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как Москва не признала безоговорочно «доклад Макларена» о системе допинга в России.

Сообщается, что турниры, заявки на которые уже одобрены, вне опасности, а значит, чемпионат мира по футболу 2018 года у России новый кодекс не отнимет. Кроме того, УЕФА и баскетбольная Евролига не подписывают кодекс, и их требование WADA не коснется. Тем не менее под угрозой окажется целый ряд соревнований, вплоть до этапа «Формулы-1» в Сочи.

В начале декабря Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России и объявил, что к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане будут допущены только «чистые» российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга. Решение было принято на основании доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами и существовании в России системы государственной поддержки употребления допинга. Москва справедливость доклада признать отказалась, заявив, что все случаи употребления допинга носили индивидуальный характер. Российским спортсменам разрешили выступать на Играх под нейтральным флагом и пообещали поддержку. О том, как международные спортивные власти и Россия дошли до этой ситуации, «Фонтанка» подробно писала ранее.