Ректор Европейского университета: Мы заботились о Малом Мраморном дворце, как о своем доме

Ректор Европейского университета Николай Вахтин прокомментировал критику губернатора Петербурга о «безобразном» использовании Малого Мраморного дворца. По словам Вахтина, ученые заботились об особняке, как о своем доме, и потратили 150 млн рублей на подготовку к его реставрации.

«Мы готовы поддержать оценку губернатора: Малый Мраморный дворец действительно требует больших вложений в ремонт и реставрацию, его текущее состояние вряд ли можно назвать удовлетворительным. Хотя «безобразным» можно было бы назвать состояние дворца в 1994 году, когда Европейский университет в него въехал. В тот момент в здании Малого Мраморного дворца находился Институт охраны труда. Здесь были оборудованы машинные цеха, различные лаборатории, стояла огромная барокамера, хранились опасные реактивы. В некоторых исторических интерьерах была произведена просто кощунственная перепланировка — в одной из частей дворца даже появился надстроенный пятый этаж», – отметил глава ЕУ. По его словам, Европейский университет потратил немало времени и сил, чтобы привести здание в порядок.

«Это всегда был наш дом, к которому мы относились бережно и с любовью. Университет своевременно производил все необходимые ремонтные и реставрационные работы, указанные в охранных обязательствах, и не только — например, чтобы уберечь уникальную библиотеку, мы полностью отремонтировали кровлю, следили за состоянием всех коммуникаций».

Как отметил ректор, официальной причиной выселения Европейского университета стали пластиковые окна во внутреннем дворе, но даже они были установлены для того, чтобы поддержать необходимый температурный режим в здании, защитить его от влаги и бактерий.

Также он напомнил, что особняк Кушелева-Безбородко собирались реставрировать. На разработку проекта ЕУ потратил 150 млн рублей. В саму реконструкцию частный вуз планировал вложить 2,4 млрд рублей. «Мы надеемся, что город сделает для сохранности Малого Мраморного дворца как минимум столько, сколько сделал бы ЕУСПб, если бы его не выставили из этого дворца», – заключил Вахтин.

Напомним, что 27 февраля на заседании правительства Георгий Полтавченко заявил, что Европейский университет оставил в безобразном состоянии особняк Кушелева-Безбородко, он же — Малый Мраморный дворец. По словам губернатора, в 2019 году в здание въедет Академия цифровых талантов, до этого его будут реставрировать.