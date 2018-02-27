Суд отказался рассматривать иски к российскому офису Apple по поводу замедления смартфонов

Тверской суд Москвы не принял к рассмотрению пять исков, которые ранее подали владельцы iPhone к российскому офису Apple («Эппл Рус»). Они требовали компенсировать им вред от замедления работы их смартфонов.

Как рассказали в пресс-службе Тверского суда Москвы, два иска были возвращены 19 февраля, еще три — 27 февраля. Ранее суд оставил их без движения с тем, чтобы истцы уточнили требования, которые доходили до 777 тысяч рублей. Однако недостатки в заявлениях так и не были устранены.

Российские пользователи начали подавать иски к «Эппл Рус» в середине января 2018-го. В США с производителем стали судиться еще в 2017 году. Причиной стало признание Apple в том, что компания намеренно тормозит работу старых моделей смартфонов, чтобы увеличить продолжительность работы батарей. В частности, вышедшее обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. 18 января стало известно, что пользователи после специального обновления операционной системы смогут отключать функцию снижения скорости, хотя производитель и не советует этого делать.