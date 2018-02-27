Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы
Соответствующее заявление к американской прессе девушка опубликовала на своей странице в Instagram 27 февраля.
Ранее суд отказался отпустить под залог инструктора по любовным делам Алекса Лесли и его ученицу Настю Рыбку. По её словам, это решение связано с тем, что «кому-то заплатили».
Настя Рыбка заявила, что «знает очень многое» и готова предоставить американским журналистам «недостающие пазлы касаемо связи наших депутатов с Трампом и всей этой шумихой с выборами США».
Напомним, накануне в камере оказались 10 человек, которых задержали во время тренинга в Паттайе. Среди них 8 россиян, гражданин Латвии и Настя Рыбка. Ранее сообщалось о том, что все они будут депортированы.
Справка:
Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация попала к ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».
После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.