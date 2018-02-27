Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы

Задержанная за нелегальный секс-тренинг Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) пообещала предоставить фото- и видеодоказательства участия российской стороны в выборах президента США, если ей помогут выбраться из тайской тюрьмы.

Соответствующее заявление к американской прессе девушка опубликовала на своей странице в Instagram 27 февраля.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 27, 2018 в 4:45 PST

Ранее суд отказался отпустить под залог инструктора по любовным делам Алекса Лесли и его ученицу Настю Рыбку. По её словам, это решение связано с тем, что «кому-то заплатили».

Настя Рыбка заявила, что «знает очень многое» и готова предоставить американским журналистам «недостающие пазлы касаемо связи наших депутатов с Трампом и всей этой шумихой с выборами США».

Напомним, накануне в камере оказались 10 человек, которых задержали во время тренинга в Паттайе. Среди них 8 россиян, гражданин Латвии и Настя Рыбка. Ранее сообщалось о том, что все они будут депортированы.