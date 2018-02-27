ГК «КВС» 3 марта приглашает на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 3 марта с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.

На квартиры в ЖК «Крылья» действуют различные ипотечные программы. Жилой комплекс аккредитован ведущими банковскими структурами: Сбербанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк и многими другими финансовыми организациями.

Ряд партнёрских программ также предусматривает использование средств материнского семейного капитала. Кроме того, действуют особые условия для зарплатных клиентов ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО ЮниКредит Банка. Квартиры в ЖК «Крылья» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Из окон верхних этажей открываются хорошие виды на Санкт-Петербург. В жилом комплексе запроектирован широкий выбор типов квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Все квартиры полностью готовы к проживанию с момента получения ключей. Спешите на «Ипотечную субботу» – выберите «ТУ САМУЮ» новую квартиру в ЖК «Крылья».

Специалисты отдела продаж помогут Вам выбрать подходящую квартиру, а сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки. Вы сможете подать заявку в этот же день.

Ипотечная суббота значительно сэкономит Ваше время в будние дни. Ждем Вас в ближайший выходной в офисе продаж ЖК «Крылья».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО «Банк ВТБ 24» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/