СМИ: Атаки в сирийской Восточной Гуте расследует Организация по запрещению химического оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование недавних атак по Восточной Гуте. Об этом 27 февраля пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Восточную Гуту сейчас контролируют сирийские повстанцы, район находится в осаде. Резолюцией ООН установлено временное перемирие для того, чтобы из Гуты выбрались местные жители, однако условия перемирия постоянно нарушаются, сообщают все стороны конфликта. Источники Reuters утверждают, что ОЗХО с 25 февраля изучают сообщения об использовании бомб с хлором в Сирии в феврале 2018-го. Отметим, лидеры США, Франции и Великобритании говорили, что готовы применить военные меры к официальным сирийским властям, если будет доказано применение ими химоружия.

Напомним, конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году, она запрещает применение хлора при военных действиях. Сирия подписала документ в 2013 году — после атаки с применением нервно-паралитического газа зарина в Гуте, в результате которой погибли сотни человек.

Россия ранее выступила с предложением ввести ежедневную «гуманитарную паузу» на пять часов, чтобы мирные жители могли покинуть Восточную Гуту.