Grazie Mille

Капитан "Зенита" Доменико Кришито сказал, что летом он уходит. Небо не упало на землю. "Фонтанка" объясняет - почему.

Это случилось в самом конце зимы: то, о чем болельщики ругались на трибунах, у телевизора, в Интернете на форумах и в социальных сетях, наконец стало действительностью. Во вторник капитан "Зенита" Доменико Кришито заявил итальянской прессе, что летом возвращается на родину. Нового контракта с "Зенитом" не будет. По словам итальянца, у него есть 3 – 4 предложения, выбор почти сделан, в планах – возвращение в сборную Италии.

Надо признать, что Кришито уходил долго. И эта продолжительность, скажем так, вызывала у части болельщиков определенное раздражение. Футбольный сериал "Кришито с агентом намекают о желании уйти" показывали петербургским болельщикам уже раз шесть, поэтому общая тональность реакций во вторник была проста: "ну наконец-то". Да, большое спасибо, но "наконец-то".

Надо сказать, что в этой игре Доменико благородно хранил традиции ухода капитана "Зенита": вспомните, как уходил его предшественник Данни. У итальянца обошлось без татуировок с разводными мостами и пресс-конференций, впрочем, возможно, мы забегаем вперед – до лета еще куча времени.

При всем при этом это были отличные 7 лет. С первой игры итальянца в Химках против ЦСКА летом 2011 года. Вы прекрасно понимаете, как сложно влиться в сложившийся коллектив мастеров, как тяжело стать своим в команде, где у всех амбиции на семерых росли. По рассказам очевидцев, уже по первой тренировке Кришито всем понятно: парень в порядке. Символично, что уже в первой игре Кришито сделал голевую передачу на Кержакова и даже забил сам – увы, гол, отменили из-за оффсайда.

Кришито пришел в "Зенит", который только что уверенно сделал золотой дубль и выдал серию из 6 побед на групповом этапе Лиги Европы, и в том "Зените" Миммо моментально стал футболистом основного состава. С Кришито в старте "Зенит" убил интригу в чемпионате России на несколько лет – это были последние богатые, если судить по нынешним временам, сезоны клуба из самого северного города-миллионера.

Кришито не случайно капитан в последние годы: многолетняя дружба с несомненным лидером команды Данни (отпуск парни проводят семьями вместе, Кришито ездит к Данни на Рождество в Прагу, где тот играет за "Славию"), приятельские отношения с Халком и Витселем, стаж – ну кто, если не Доменико. В конце концов, он последний играющий в основе игрок того "Зенита", который слышал звук гимна Лиги чемпионов не по телевизору.

За годы пребывания в России у Кришито родились два прекрасных сына, Альфредо и Алессандро, вы могли неоднократно видеть их и на поле "Петровского" и "Санкт-Петербург Арены" или по телевизору. Альфредо 1 сентября идти в школу. И, как говорили собеседники "Фонтанки", жена Кришито Памела очень хотела, чтоб Альфредо шел в первый класс не с гладиолусом, а с каким-то итальянским цветком. А мы знаем, что если футболист хочет сохранить семью, то желание жены для него – закон.

Надо сказать, что "Зенит" с уходом Кришито точно не приобретает проблем. В это трансферное окно куплен молодой Эльмир Набиуллин, в аренде в "Тосно" наливается соками такой же молодой Евгений Чернов. Оба – россияне, что для обороны "Зенита" последних лет важно. Да, из "Зенита" уходит очередной ветеран, с красивой татуировкой Микки Мауса на предплечье (Микки Маус – первая игрушка сына Альфредо, чьи школьные планы оказались финальным фактором в карьере отца на этом этапе). Однако декларация Кришито не стала катастрофой. Уходи итальянец один – это прозвучало бы совсем иначе. Но за последние два трансферных окна из "Зенита" ушли уже 16 человек, и Доменико стал одним из. Мы говорим ему: Grazie Mille, и ждем продолжения.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»