Первенство Петербурга по хоккею не обошлось без крови арбитра

Через час после победы наших хоккеистов в Пхенчхане, к одиннадцати утра 25 февраля, к Центру физической культуры и спорта на Малом проспекте Васильевского острова стали подъезжать родители с десятилетними хоккеистами команды СКА "Варяги" из поселка имени Морозова Всеволожского района. В полдень они вышли на лед против таких же пацанов из петербургской команды "Форвард". Схватка стала очередной в ряду поединков на первенство Петербурга.

Областные "Варяги" находятся на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Их городские оппоненты – на 19-м с 14 очками. Но уже в первом периоде "Форвард" вырвался вперед. Во втором "Варяги" догнали, но к концу третьего городские дожали со счетом 2:1.

– За пару минут до конца "Форвард" атаковал, один из игроков въехал во вратаря "Варягов" и замешкался. Остальные уже поехали к своим воротам и стали вслух считать секунды до окончания матча: "Три! Два! Один!" – и прозвучала сирена. А тот пацан из "Форварда" у ворот в это время сцепился с соперниками. Завязалась потасовка. Рядом был арбитр, двоих из "Варягов" он оттолкнул, а одному начал что-то объяснять. В это время с трибун его криками стали оскорблять родители детей из "Варягов", – рассказал нам один из очевидцев.

Судил матч 30-летний профессиональный арбитр Антон Новиков. Стаж в судействе – шесть лет, работает в Федерации хоккея Санкт-Петербурга. Когда он подписал протокол игры, переоделся и вышел в холл, его уже ждала разгоряченная толпа родителей областных хоккеистов. Ему перегородили дорогу и потребовали извиниться перед детьми.

– Я спросил, за что мне извиняться. Тут подошел еще один, после этого был удар в голову, и я упал. На несколько секунд потерял сознание, а когда пришел в себя, то поднялся и пошел к вахте попросить хоть полицию вызвать. Я же не понимал, что дальше будет.

Полиция приехала минут через семь и увезла арбитра сначала в травмпункт, а потом в 37-е отделение полиции. В материалы лег диагноз медиков: перелом костей носа со смещением. А через 35 минут в ту же полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы. В ней рассказывалось уже о двух десятилетних. Обоим диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника. В этих телефонограммах добавлялось: отпущены домой. Следом в полицию приехал и тот, кто приложил арбитра головой.

Полностью материал читайте на сайте 47news.ru