Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными

Еще
03:45 28.02.2018
Пришлите свою новость!
01:34
В Новом музее покажут трибьют Веласкесу и Магритту
01:15
Jay-Jay Johanson зароет топор войны
01:09
Дмитрий Рогозин отказался не только от племянника, но и от фейсбука
00:46
Смерть петербуржца в отделе полиции попала на видео
00:24
Переход с «Достоевской» на «Владимирскую» разблокировали перед закрытием метро
00:15
Казанский стрелок задержан
27/02
СМИ: При стрельбе в Казани погибли два человека
27/02
Между «Достоевской» и «Владимирской» закрыли переход
27/02
Обвиняемого в подрыве «Перекрестка» переведут в спецблок «Крестов»
27/02
WADA подтвердила возможный запрет на международные соревнования в России
27/02
Житель Казани открыл стрельбу в доме, есть пострадавшие
27/02
Преемник Евгении Васильевой в Минобороны задержан по подозрению в получении взятки
27/02
Замешанный в кокаиновом скандале Ил-96 доставил главу Совбеза РФ в Таиланд, где арестована Настя Рыбка
27/02
«Транснефть-Балтика» добилась снижения числа криминальных врезок в 2017 году
27/02
Канализацию во Всеволожске забили мусором, а воду "похоронили"
27/02
В Вашингтоне перед российским посольством открыли площадь имени Немцова
27/02
Ахеджакова предложила «изъять её из употребления» в ответ на инициативу Сухарева
27/02
Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ, засветившегося в «кокаиновом скандале»
27/02
В 2018 году «Транснефть-Балтика» снизит экспорт нефти на 20%
27/02
Города Германии закроют для «дизеля»
27/02
Координатор «Открытой России» в Петербурге арестован на 25 суток
27/02
В Петербурге прекращает выпуск еще одна газета
27/02
В Петербурге суд отменил запрет на распространение информации о биткоинах
27/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
27/02
СМИ: Активиста Салтыкова, задержанного 28 января, обвиняют в избиении полицейских
27/02
Другоросс Щука получил год исправительных работ за попытку сжечь памятник Ельцину
27/02
Кофе вместо кокаина: Фигурант дела о наркотиках в российском посольстве уверяет, что наркотиков не покупал
27/02
Ради спасения тюленёнка в Финском заливе провели спецоперацию с вертолётом
27/02
В Башкирии образовалась «трасса смерти»: 12 погибших за один день
27/02
«Трое из Простоквашино» заговорят голосами Охлобыстина и Сукачева
27/02
СМИ: Россия не сможет проводить международные соревнования с 1 апреля
27/02
В Терфонде обязательного медицинского страхования назвали лучшие клиники Петербурга-2017
27/02
Ректор Европейского университета: Мы заботились о Малом Мраморном дворце, как о своем доме
27/02
Суд отказался рассматривать иски к российскому офису Apple по поводу замедления смартфонов
27/02
Россияне теряют интерес к покупке финских дач
27/02
Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы
27/02
Генпрокуратура будет искать нарушения свободы слова в РНБ
27/02
СМИ: Атаки в сирийской Восточной Гуте расследует Организация по запрещению химического оружия
27/02
Новой Toyota Camry для России урежут «лошадок»
27/02
Первенство Петербурга по хоккею не обошлось без крови арбитра
27/02
Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными
27/02
Жириновский заявил, что члены ЛДПР не могут приставать к женщинам, не курят и не пьют
27/02
Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников
27/02
В Петербурге задержали координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова
27/02
Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам
27/02
Арктический вице-губернатор ответил, чем занимается три месяца
27/02
Несмотря на морозы, в НИИ скорой помощи не заметили наплыва обмороженных пациентов
27/02
Все ДТП с «машиной Дворковича»
27/02
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая
27/02
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
27/02
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
27/02
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
27/02
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
27/02
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
27/02
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
27/02
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
27/02
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
27/02
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
27/02
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
27/02
"Черную речку" открыли для пассажиров
27/02
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
27/02
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
27/02
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
27/02
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
27/02
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
27/02
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
27/02
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
27/02
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
27/02
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
27/02
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
27.02.2018 17:10

Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными

Экскурсии на форт «Император Александр I» («Чумный»), которые ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» разрешило судоходной компании «Парадиз», нарушили закон о защите конкуренции, решило петербургское УФАС 27 февраля.

По мнению ведомства, командование ЗВО не проинформировало о возможности экскурсий на форт прочих участников рынка. В итоге «Парадиз» получил «преимущественный доступ к государственному имуществу» и, в отсутствие конкуренции, смог осваивать и развивать новое экскурсионное направление. То, что «Парадиз» оказывал ЗВО услуги по доставке на форт личного состава и помогал его содержать, антимонопольщики расценили как плату за пользование объектом.

Кроме того, командование ЗВО вообще не имело права распоряжаться имуществом форта, поскольку тот находится в ведении других структур Минобороны — ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» и ФГКУ «1999 ОМИС», решили в УФАС.

Однако командование ЗВО уже устранило нарушение, отозвав письма, разрешающие «Парадизу» экскурсии на форт. Таким образом, ведомство получило лишь предписание о недопущении ограничения конкуренции в дальнейшем.

Напомним, поводом для проверки УФАС стало обращение военной прокуратуры, которая, в свою очередь, заинтересовалась ситуацией с фортами после публикации «Фонтанки». По словам участников рынка, после передачи «Чумного» в ведение Минобороны договориться о доставке туда туристов получилось лишь у избранных компаний. Владелец «Парадиза» Анатолий Крайний тогда утверждал, что ворота форта перед ним открыл парк культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот», подчеркивая, что сотрудничество осуществляется не на коммерческой основе. Командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке» в конце ноября сообщил о полном прекращении экскурсий. Однако в компаниях, которые предлагают экскурсии на «Чумный», пообещали возобновить их весной 2018 года после восстановления навигации.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге прекращает выпуск еще одна газета
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными
Арктический вице-губернатор ответил, чем занимается три месяца
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
Паркингов много, а паркуются - где хотят
Как Lada ушла в отрыв
«Подорожник» не выпускают из-под земли
Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом
6 вопросов о погоде - с ответами
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Полтавченко окольцевал метро за 300 млрд
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Дивная "Гамма". Кто открыл отель на Обводном
Комстрою нашли руководителя
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СМИ: При стрельбе в Казани погибли два человека

скриншот видео с сайта instagram.com

Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы

предоставлено организаторами "Гонки героев"

Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.