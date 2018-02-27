Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными

Экскурсии на форт «Император Александр I» («Чумный»), которые ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» разрешило судоходной компании «Парадиз», нарушили закон о защите конкуренции, решило петербургское УФАС 27 февраля.

По мнению ведомства, командование ЗВО не проинформировало о возможности экскурсий на форт прочих участников рынка. В итоге «Парадиз» получил «преимущественный доступ к государственному имуществу» и, в отсутствие конкуренции, смог осваивать и развивать новое экскурсионное направление. То, что «Парадиз» оказывал ЗВО услуги по доставке на форт личного состава и помогал его содержать, антимонопольщики расценили как плату за пользование объектом.

Кроме того, командование ЗВО вообще не имело права распоряжаться имуществом форта, поскольку тот находится в ведении других структур Минобороны — ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» и ФГКУ «1999 ОМИС», решили в УФАС.

Однако командование ЗВО уже устранило нарушение, отозвав письма, разрешающие «Парадизу» экскурсии на форт. Таким образом, ведомство получило лишь предписание о недопущении ограничения конкуренции в дальнейшем.

Напомним, поводом для проверки УФАС стало обращение военной прокуратуры, которая, в свою очередь, заинтересовалась ситуацией с фортами после публикации «Фонтанки». По словам участников рынка, после передачи «Чумного» в ведение Минобороны договориться о доставке туда туристов получилось лишь у избранных компаний. Владелец «Парадиза» Анатолий Крайний тогда утверждал, что ворота форта перед ним открыл парк культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот», подчеркивая, что сотрудничество осуществляется не на коммерческой основе. Командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке» в конце ноября сообщил о полном прекращении экскурсий. Однако в компаниях, которые предлагают экскурсии на «Чумный», пообещали возобновить их весной 2018 года после восстановления навигации.