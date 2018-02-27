СК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию дом №7 ЖК «Вернисаж»

Госстройнадзор Ленинградской области выдал «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию дома №7 в ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Передача ключей по ДДУ будет осуществляться до конца июня 2018 года.

Дом состоит из 3 корпусов высотой от 19 до 20 этажей, расположенных на участке 9 581 кв. м. Общая площадь жилья в сданных корпусах составляет 26 000 кв. м.

Первый корпус рассчитан на 288 квартир, во втором и третьем по 304 квартиры – студии, 1, 2- комнатные.

«Полис Групп»

Жилой комплекс «Вернисаж» от «Полис Групп» – один из крупнейших проектов комплексного освоения территорий в Кудрово, он расположен в пешей доступности от ст. м. «Ул. Дыбенко». Комплекс состоит из 8 жилых домов, для каждого разработана индивидуальная архитектурная концепция и решение фасадов. Внутреннее пространство холлов украшают репродукции работ известных художников – Огюста Ренуара, Клода Моне, Альбера-Шарля Лебура, Поля Сезана и других.

В настоящее время в эксплуатацию сданы уже 7 домов. Окончание строительства, завершающего проект, 8 дома запланировано на 2 квартал 2018 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО "Полис-Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents