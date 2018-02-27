Жириновский заявил, что члены ЛДПР не могут приставать к женщинам, не курят и не пьют

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандал, связанный с обвинениями его однопартийца, депутата Госдумы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Как пишет 27 февраля РБК, Жириновский в ходе пресс-конференции в Госдуме заявил: «В ЛДПР не курят, не употребляют алкоголь и никаких домогательств к женщинам». Разбираться в конфликте лидер ЛДПР собирается только после выборов, пока ему не до того. Он пообещал, что если Слуцкий все же виноват, то «решение будет в пользу женщин». Пока же Жириновский не верит обвинениям: «Я никогда ничего подобного за ним не замечал. Так что все вопросы будем решать только 19 марта после выборов. Идти на поводу у журналистов, бросать кампанию и подсматривать, кто там к кому приставал, не буду. Приставали к вам — заявите об этом. Не заявляете — значит, провокация».

Ранее три журналистки сообщили телеканалу «Дождь» о домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Тот отвергает все обвинения и оставляет за собой право обратиться в суд.

Напомним, сам Владимир Жириновский тоже не всегда отличался галантностью. Так, 18 апреля 2014 года во время подхода к прессе в Госдуме в ответ на вопрос журналистки МИА «Россия сегодня» политик начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, призывая поцеловать и изнасиловать ее. Затем он проявил агрессию и в отношении вступившихся за девушку коллег. После инцидента журналистку госпитализировали. Позднее политик принес свои извинения, а в партии объяснили его поведение приемом препарата «Циркадин». Кроме того, до сих пор в Интернете несложно найти фильм «Корабль двойников» 1997 года с участием лидера ЛДПР, в котором есть практически порнографические сцены. Что касается отношения к алкоголю, то именно Жириновскому приписывали лозунг «каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки». Сам он в 2011 году заявил, что никогда ничего подобного не говорил.