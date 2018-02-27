В Петербурге задержали координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Оперативники полицейского центра «Э» встретили у подъезда собственного дома координатора правозащитной организации «Открытая Россия» в Северной столице Андрея Пивоварова. Об этом сам активист сообщил в социальных сетях 27 февраля. Он пишет, что его задержали и везут в 76-й отдел полиции. Трубку телефона оппозиционер не берет.

25 февраля Пивоваров принял участие в санкционированном митинге памяти политика Бориса Немцова. После мероприятия активист написал в социальных сетях о возможном задержании.

«Я не параноик, но последние два дня явно ощущаю внимание к себе со стороны посторонних людей. Непонятные мужчины ходят со мной одним маршрутом, а во дворе дома стоит машина с заведённым мотором. Предполагаю, что городские власти озабочены днём голосования и, возможно, в чьей-то мудрой голове в Смольном родился план изолировать меня на время выборов», — написал Пивоваров.

По мнению активистов, сотрудники полиции разыскивают наиболее активных участников протестных акций, чтобы предотвратить выступления после 18 марта, дня выборов президента РФ.

Ранее участника петербургского движения «Весна» Артема Гончаренко арестовали на 25 суток. 28 января во время «Забастовки избирателей» он показал из окна своей квартиры огромную резиновую уточку. По словам соратницы Пивоварова Натальи Грязневич, задержание оппозиционера также связано с митингом 28 января.