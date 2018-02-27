Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам

Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующий указ опубликован 27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ФСО будет принимать участие «в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ». Кроме того, ведомство займется защитой персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Наконец, ФСО получает право «давать согласие на обработку персональных данных» лиц, которые охраняет служба.

Напомним, в июне Госдума приняла поправки, которые расширили полномочия ФСО. В частности, служба может засекретить персональные данные объектов госохраны и членов их семей.