Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам

Еще
03:45 28.02.2018
Пришлите свою новость!
01:34
В Новом музее покажут трибьют Веласкесу и Магритту
01:15
Jay-Jay Johanson зароет топор войны
01:09
Дмитрий Рогозин отказался не только от племянника, но и от фейсбука
00:46
Смерть петербуржца в отделе полиции попала на видео
00:24
Переход с «Достоевской» на «Владимирскую» разблокировали перед закрытием метро
00:15
Казанский стрелок задержан
27/02
СМИ: При стрельбе в Казани погибли два человека
27/02
Между «Достоевской» и «Владимирской» закрыли переход
27/02
Обвиняемого в подрыве «Перекрестка» переведут в спецблок «Крестов»
27/02
WADA подтвердила возможный запрет на международные соревнования в России
27/02
Житель Казани открыл стрельбу в доме, есть пострадавшие
27/02
Преемник Евгении Васильевой в Минобороны задержан по подозрению в получении взятки
27/02
Замешанный в кокаиновом скандале Ил-96 доставил главу Совбеза РФ в Таиланд, где арестована Настя Рыбка
27/02
«Транснефть-Балтика» добилась снижения числа криминальных врезок в 2017 году
27/02
Канализацию во Всеволожске забили мусором, а воду "похоронили"
27/02
В Вашингтоне перед российским посольством открыли площадь имени Немцова
27/02
Ахеджакова предложила «изъять её из употребления» в ответ на инициативу Сухарева
27/02
Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ, засветившегося в «кокаиновом скандале»
27/02
В 2018 году «Транснефть-Балтика» снизит экспорт нефти на 20%
27/02
Города Германии закроют для «дизеля»
27/02
Координатор «Открытой России» в Петербурге арестован на 25 суток
27/02
В Петербурге прекращает выпуск еще одна газета
27/02
В Петербурге суд отменил запрет на распространение информации о биткоинах
27/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
27/02
СМИ: Активиста Салтыкова, задержанного 28 января, обвиняют в избиении полицейских
27/02
Другоросс Щука получил год исправительных работ за попытку сжечь памятник Ельцину
27/02
Кофе вместо кокаина: Фигурант дела о наркотиках в российском посольстве уверяет, что наркотиков не покупал
27/02
Ради спасения тюленёнка в Финском заливе провели спецоперацию с вертолётом
27/02
В Башкирии образовалась «трасса смерти»: 12 погибших за один день
27/02
«Трое из Простоквашино» заговорят голосами Охлобыстина и Сукачева
27/02
СМИ: Россия не сможет проводить международные соревнования с 1 апреля
27/02
В Терфонде обязательного медицинского страхования назвали лучшие клиники Петербурга-2017
27/02
Ректор Европейского университета: Мы заботились о Малом Мраморном дворце, как о своем доме
27/02
Суд отказался рассматривать иски к российскому офису Apple по поводу замедления смартфонов
27/02
Россияне теряют интерес к покупке финских дач
27/02
Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы
27/02
Генпрокуратура будет искать нарушения свободы слова в РНБ
27/02
СМИ: Атаки в сирийской Восточной Гуте расследует Организация по запрещению химического оружия
27/02
Новой Toyota Camry для России урежут «лошадок»
27/02
Первенство Петербурга по хоккею не обошлось без крови арбитра
27/02
Антимонопольщики признали экскурсии на Чумный форт незаконными
27/02
Жириновский заявил, что члены ЛДПР не могут приставать к женщинам, не курят и не пьют
27/02
Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников
27/02
В Петербурге задержали координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова
27/02
Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам
27/02
Арктический вице-губернатор ответил, чем занимается три месяца
27/02
Несмотря на морозы, в НИИ скорой помощи не заметили наплыва обмороженных пациентов
27/02
Все ДТП с «машиной Дворковича»
27/02
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая
27/02
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
27/02
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
27/02
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
27/02
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
27/02
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
27/02
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
27/02
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
27/02
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
27/02
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
27/02
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
27/02
"Черную речку" открыли для пассажиров
27/02
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
27/02
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
27/02
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
27/02
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
27/02
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
27/02
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
27/02
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
27/02
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
27/02
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
27/02
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
27.02.2018 16:21

Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам

Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующий указ опубликован 27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, ФСО будет принимать участие «в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ». Кроме того, ведомство займется защитой персональных данных объектов госохраны и членов их семей. Наконец, ФСО получает право «давать согласие на обработку персональных данных» лиц, которые охраняет служба. 

Напомним, в июне Госдума приняла поправки, которые расширили полномочия ФСО. В частности, служба может засекретить персональные данные объектов госохраны и членов их семей. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата

16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Федеральная служба охраны займется «противоборством» кибератакам
Арктический вице-губернатор ответил, чем занимается три месяца
Все ДТП с «машиной Дворковича»
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
Задержанного на акции памяти Немцова наказали за экстремистский шарф
Кадыров и Медведев сделали совместное селфи: один держал, другой нажимал
Кто говорит по «секретному телефону Минобороны»
Явка на выборы: все выше, и выше, и выше
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Настя Рыбка: Да, мою книгу Путин читал
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СМИ: При стрельбе в Казани погибли два человека

скриншот видео с сайта instagram.com

Настя Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы

предоставлено организаторами "Гонки героев"

Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников

Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.