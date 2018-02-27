Арктический вице-губернатор ответил, чем занимается три месяца

Тем, кто сомневается в целесообразности создания в Петербурге комитета по делам Арктики, профильный вице-губернатор Михаил Кучерявый посоветовал обратиться к истокам освоения самых северных территорий страны.

«Ваши слова: "Чем вы занимаетесь три месяца или зачем нужен комитет в Санкт-Петербурге?.." Я опять же возвращаю вас в историю наших пращуров, которые выходили из нашего города, из этих мест, совершали героические поступки по изучению северных земель», – сказал Кучерявый 27 февраля в ходе пресс-конференции, предваряющей открытие в Петербурге I Арктического конгресса, который 2 марта пройдёт в Крыловском научном центре.

По словам вице-губернатора, главы так называемых арктических регионов (Мурманск, Архангельск, Карелия) не задают подобных вопросов, признавая за научным и промышленным потенциалом Петербурга право возглавить направление, взять на себя роль куратора.

«Говорить можно всё, тем более мойки, фонтанки и другие СМИ, они для этого, наверное, и предназначены. А мы будем доказывать своим делом для петербуржцев и для страны в том числе» – таким образом Михаил Кучерявый ответил на скепсис ряда городских депутатов, которые считают, что в Петербурге есть задачи важнее, чем дела далёкой Арктики.

Советник Крыловского научного центра Валерий Половинкин высказался ещё конкретнее, в том духе, что у арктических регионов никогда не было единого руководителя, начальника, вот Петербург и призван стать этим хозяином Севера, равно соблюдающим интересы и Мурманска, и Архангельска.

В рамках предстоящего конгресса более 300 представителей регионов, промышленников, руководителей профильных вузов намерены выработать стратегию развития Арктики, которая включает строительство железных дорог, аэродромов, новых городов, в том числе «умных».

О создании нового, арктического, комитета в Смольном стало известно в конце прошлого года. Направление возглавил бывший командующий 5-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Михаил Кучерявый, пришедший в городскую администрацию из правительства Ленобласти.

27 февраля Михаил Кучерявый подтвердил «Фонтанке», что наиболее вероятная кандидатура на пост главы комитета по делам Арктики — экс-руководитель новгородского Госнаркоконтроля, ныне советник губернатора Герман Широков. Официальных документов о назначении пока нет, подчеркнул вице-губернатор позднее на пресс-конференции.