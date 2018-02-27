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27.02.2018 15:58

Все ДТП с «машиной Дворковича»

СМИ сообщили об очередной аварии в Москве с участием автомобиля зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича. Представитель высокопоставленного чиновника факт ДТП опроверг, заявив, что вице-премьер в этот день отсутствовал в столице.

27 февраля в одном из телеграмм-каналов появилась информация о серьёзном ДТП с участием машины вице-премьера Аркадия Дворковича. Инцидент якобы произошёл 14 февраля в Москве. По дороге в аэропорт служебный BMW выехал на встречку и не пропустил «Ситроен». Чиновник в аварии не пострадал, виновным в происшествии назвали водителя «Ситроена».

Впрочем, в кабмине информацию об аварии поспешили опровергнуть. Вице-премьер 14-го числа не был в Москве и не участвовал в ДТП, сообщила RNS представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. По ее словам, в этот день зампред находился в Кувейте на международной конференции по восстановлению Ирака: информацию о выступлении можно найти на сайте правительства России. 

Между тем служебный автомобиль Дворковича имеет богатую историю нарушений правил дорожного движения. В январе 2012 года на сайте сообщества «Синие ведёрки» появился видеоролик, на котором запечатлён черный BMW с номерами А031МР97, двигающийся на высокой скорости по Садовому кольцу без включённого спецсигнала. Дворкович признал, что это его авто, написав сообщение в твиттере: «Ехал слишком быстро. Водитель написал объяснительную. Выводы сделали».

В октябре 2013 года иномарка попала в ДТП в центре Москвы. Тогда пресс-служба сообщила, что чиновника в автомобиле не было. По предварительным данным, в аварии обвинили водителя Skoda, второго участника столкновения. 

На YouTube можно найти несколько видеозаписей с регистраторов, где чёрный BMW с закреплёнными за Дворковичем номерами нарушает правила. Так, в июле 2013 года автомобиль пошёл на обгон по обочине на Ленинградском шоссе, в феврале 2012-го ехал  по трамвайным путям. В 2015 году, по данным СМИ, автомобиль протаранил «Газель».

Аркадий Владимирович Дворкович родился 26 марта 1972 года в Москве. С 13 мая 2008 года – помощник президента РФ. С 2010 года — член Попечительского совета Фонда Сколково. 21 мая 2012 года назначен вице-премьером РФ.

 


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