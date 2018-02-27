На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту

Болельщики смогут пройти на стадионы чемпионата мира по футболу-2018 с препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества, если у них есть соответствующий рецепт. Такие же правила будут действовать на границе для прибывающих иностранцев.

О том, что правила FIFA позволяют проносить наркотические вещества, 27 февраля рассказывают «Известия», ссылаясь на оргкомитет турнира. При этом болельщик должен иметь при себе рецепт или его заверенную копию, подлинность будут проверять сотрудники правоохранительных органов. « За исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона следят сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства РФ и правил поведения зрителей на стадионе», – цитирует издание пресс-службу оргкомитета. Всего на арену можно пронести не более 7 наименований лекарственных средств. При этом курение на стадионах запрещено.

Правила ввоза таких препаратов в страны Евразийского экономического союза (в том числе, в Россию) аналогичные. Физические лица могут пересекать границу с ограниченным количеством наркотических и психотропных веществ, если есть подтверждающие документы. Рецепт должен быть оформлен на языке принимающей стороны; если речь о переводе, его надо заверить нотариально. При этом человек должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

В конце января вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что в городах проведения матчей ЧМ-2018 пиво можно будет купить на стадионах и в фанатских зонах. При этом комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга разработал специальный законопроект для чемпионата мира по футболу. Алкоголь в стеклянной таре нельзя будет купить в двухкилометровой зоне вокруг стадиона на Крестовском острове и фан-зоны на Конюшенной площади. Ограничение вводится за день до матча и в день игры, при этом оно не касается общепита.