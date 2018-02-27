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27.02.2018 16:30

Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников

Петербургские команды преодолевали 6-километровую трассу и 29 препятствий в 10-градусный мороз.
Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников
предоставлено организаторами "Гонки героев", фотограф: Михаил Кузнецов

В  массовом забеге с препятствиями «Гонка героев» приняли участие почти 2 тысячи человек, сообщают организаторы.

Первая зимняя «Гонка героев» в Петербурге собрала 2 тысячи участников

Забег прошел 24 февраля на горнолыжном курорте «Игора». Участники гонки выходили на трассу командами по 10 человек с интервалом в несколько минут. Они прошли самые сложные испытания, приготовленные организаторами: «рукоходы», «полосы разведчика», снежные преграды. Финальным испытанием стал «Эверест», взобраться на который надо было по коротким канатам.

Организаторы учли десятиградусный мороз и оборудовали 2 пит-стопа, где можно было погреться и перевести дух перед решающим рывком к финишу. Все участники забега, вне зависимости от показанного времени, получили памятный жетон на цепочке – фирменную награду проекта.

Забег с препятствиями «Гонка героев» проходит в России с 2013 года, в зимнем формате проводится шестой раз. В 2017 году гонка впервые прошла за рубежом – в Азербайджане, а в 2018 году – в Европе, в Германии. Следующий забег пройдет в Петербурге этим летом.


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