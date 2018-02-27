Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе

Заместителю руководителя Службы спецтранспорта аэропорта Петербурга Алексею Шаньгину предъявили обвинение в недоброкачественном ремонте трапа, изменив квалификацию дела о гибели годовалого ребенка в Пулково.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. К 27 февраля следствие квалифицировало действия сотрудника по части 2 статьи 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств». Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что Шаньгину вменяют более «жесткую» 238-ю статью – «Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».

Всего по делу о смертельном трапе осталось двое фигурантов — накануне было прекращено уголовное преследование врио руководителя ССТ Валентина Чернаенко. Как писала «Фонтанка», когда трап, провалившийся под ногами петербурженки с внучкой на руках, ремонтировали, Чернаенко не было в стране. Также может быть прекращено дело начальника участка механических работ ССТ Пулково Александра Козельского (ему вменяют 266-ю статью), так как он загладил моральный вред, и стороны примирились. О прекращении дела могут объявить на очередном заседании, которое состоится 12 марта.

Напомним, самоходный трап развалился 28 сентября 2017 года, когда его подогнали к самолету, прилетевшему из Москвы. Под площадкой обломилась ось, которую взамен изношенной оригинальной самостоятельно сделали в мастерской Пулково сотрудники ССТ. Получила тяжелые травмы пассажирка, ее годовалая внучка позже скончалась в больнице.