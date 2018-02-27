Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями

Главу отдела полиции по борьбе с наркотрафиком барселонского порта арестовали «за оказание помощи наркокартелям».

Об этом 27 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ. Имя 52-летнего полицейского не раскрывается, его называют «Калишто МГ». По информации следствия, он помогал грузам южноамериканских наркокартелей (в первую очередь — колумбийских) проходить через порт. Помощь полицейского позволяла не платить дополнительные взятки другим сотрудникам порта. В СМИ высказываются подозрения, что именно это и погубило злоумышленника. Расследование началось после получения анонимного сообщения о связях полиции в порту с наркокартелями. Спецоперация длилась полтора года.

Отметим, по данным Европейского центра мониторинга наркотрафика, Барселона — ключевой перевалочный пункт для наркокартелей из Южной Америки.