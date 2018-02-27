Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих

Полкило психотропного вещества положили в банку, а банку поставили в сугроб. Там запрещенный порошок и нашли сотрудники правоохранительных органов Петербурга.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба судов города, на скамье подсудимых оказались двое мужчин и женщина. Туда их привела банка из-под чая, в которую в ноябре 2016-го соучастники спрятали 497,5 г психотропного вещества. Порошок хранили не для себя: собирались перепродать. Цену за партию (а это количество считается уже особо крупным размером) назначили в 135 тысяч. Нашли покупателей. А банку предусмотрительно спрятали в сугроб неподалеку от места встречи — благо, поздняя осень в позапрошлом году выдалась снежная.

После передачи денег троица указала на нужный сугроб, а следом за этим состоялось задержание — покупателями оказались участники оперативного эксперимента.

Выразившим раскаяние наркоторговцам дали реальные сроки: женщине — 5 лет, ее напарникам — по 7 лет, причем в колонии строгого режима.