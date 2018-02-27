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27.02.2018 15:13

“Дипломатический кокаин” - все нестыковки в истории с 12 чемоданами в российском посольстве

История о 12 чемоданах с наркотиками в школе при посольстве России в Аргентине обрастает подробностями, но оставляет все больше вопросов. "Фонтанка" собрала детали, и задает эти вопросы.
“Дипломатический кокаин” - все нестыковки в истории с 12 чемоданами в российском посольстве
фото из официального твиттера полиции Аргентины

Что случилось

На территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина. Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием "12 queens" (пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева. 

В результате в декабре 2017 года и в феврале 2018 года было задержано пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абьянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.

Операция «12 королев»

Стоимость 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов аргентинские власти оценили в 50 млн евро. К тому моменту, как аргентинские силовики подменили кокаин мукой, у них уже был список подозреваемых. Их телефоны начали прослушивать.

В течение года злоумышленники искали способ, как переправить партию в Москву. Среди участников группы по нынешней версии был «технический сотрудник российского посольства», он же «завхоз», он же «бухгалтер» Али Абьянов. Абьянову пришлось вернулся в Москву, оставив чемоданы в школьно-жилом комплексе без присмотра.

Дальше, если верить опубликованным в аргентинских СМИ расшифровкам телефонных переговоров заинтересованных в судьбе чемоданов лиц, было следующее.

По данным аргентинского издания El Clarin, Иван Близнюк, работавший в полиции Буэнос-Айреса, занимался охраной российского посольства. Именно он помог пронести кокаин в школу. 

Также сообщалось, что Близнюк и дипломат Александр Чикало совместно руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latina) — «Русские православные меценаты в Латинской Америке». Понимая, что время идет, а груз и ныне там, Абьянов заявил, что оставил в дипмиссии 12 чемоданов своих личных вещей и запросил их доставку в Москву с дипломатическим курьером.

Чикало взял чемоданы и повез их в аэропорт.

Там чемоданы загрузили в самолет, а в Москве их путешествие закончилось задержанием двоих встречающих.

Хозяином груза, как следует из опубликованных изданием El Clarin переговоров, является «синьор К». По версии El Clarin и Infobae, это бизнесмен Андрей Ковальчук, проживающий в Гамбурге.

26 февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука, который скрывается в Германии.

 Как качался информационный маятник

22 февраля министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в своем твиттере фотографию тех самых чемоданов и рассказала, что кокаин на территории дипмиссии нашел российский посол Виктор Коронелли и сообщил властям Аргентины. Операция — совместный труд аргентинских и российских силовиков.

23 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что правоохранительными органами России и Аргентины «проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок».

Историю начали развивать зарубежные СМИ. Дело стало обрастать подробностями. В России к обсуждению «дипломатического кокаина» подключились анонимные телеграм-каналы. В них активно обсуждалась мысль, что «без МИДовцев повыше тут не обошлось».

24 февраля на своей странице в Фейсбуке Захарова опровергла, что злоумышленники рассчитывали отправить партию наркотиков диппочтой

«Информация, распространённая в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответсвует действительности, – написала Мария Захарова. – Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. Так вот напутала не я, а телеграм-канал, который сам же уточнил, что у дипломатических курьеров есть дипломатические паспорта. У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты».

Дальше — больше. Британская The Daily Telegraph заявила, что груз якобы был направлен в Россию самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который прилетал в Буэнос-Айрес на переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Чемоданы поместили в самолет «по договоренности спецслужб». В Твиттере аргентинского министерства безопасности было опубликовано фото, на котором виден бортовой номер самолета.

25 февраля аппарат Совета безопасности России категорически опроверг сообщения, что самолет Патрушева участвовал в спецоперации, подчеркнув, что это «фейк», а сам самолет «не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов».

Но тут в ЖЖ российского экономиста Максима Миронова, который живет и активно функционирует в Буэнос-Айресе, появилась новая головная боль для российского МИД — запись «Про аргентинский кокаин, или

Почему МИД врет?»

Двое детей Миронова учатся в той самой школе при посольстве. Поэтому автор поста заявил, что МИД лукавит, сваливая всю вину на «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения». «Школа – режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ, – пишет Миронов. – Раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, подняться поговорить с учителем, если нужно, проводить ребенка до класса. Три года назад, после «Крымнаш», режим безопасности резко усилили (объясняли это боязнью  терактов). Если раньше на входе сидела одна и та же вахтерша, которая могла отлучиться минут на 15, то сейчас вход всегда охраняют сотрудники спецслужб. Вход родителей на территорию школы строго воспрещен. (...) Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны».

Но, пожалуй, самое сенсационное предположение Миронова — то, что российский посол не сам пришел с заявлением о находке в полицию Буэнос-Айреса, а министр Патрисия Буллрич позвонила ему и объяснила перспективы.

Как ни странно, посольство России в Аргентине решило, что на пост в социальной сети, которой в России уже почти никто не пользуется, надо отреагировать. Начинается комментарий словами «нам известен господин М.Миронов, постоянно проживающий с семьей в Аргентине». В посольстве отмечают, что Миронов претендует на роль лидера «местной оппозиционной ячейки» и неоднократно пытался собирать «митинги антироссийской направленности».

«Никакой критики не выдерживает приведенный в посте «факт» относительно ограниченного доступа технических сотрудников Посольства на территорию Школы, – говорится в комментарии. – Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу».

 А что там с самолетом?

Отдельная история разворачивается вокруг «самолета Патрушева», на котором кокаин, вернее, прикидывающаяся им мука, добралась до Москвы.

Бортовой номер самолета из твиттера аргентинского министерства безопасности 96023, как выяснили СМИ, совпадает с номером Ил-96 из летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в интервью ТАСС 30 декабря 2016 года рассказывал, что ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России получил новый борт 96023.

Портал РБК написал об этом, сославшись на сайт russianplanes.net. Ресурс был посвящен российской авиации, на нем публиковались фото самолетов и информация об их передвижении. Через несколько часов после новости РБК сайт был закрыт, а вместо него появились скупые, как солдатские слезы, строки: «Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов. Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов».

На удаленном сайте приводились данные, доказывающие, что самолет с номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса 6 декабря 2013 года, а потом улетел в Москву 7 декабря.

На фото номер виден не полностью, но он отчетливо читается на видеозаписи из того же министерского твиттера.

27 февраля официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова заявила журналистам, что они «сделали выводы на основании недостоверной информации – в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать». Как номер оказался на видеозаписи, госпожа Крылова комментировать не стала.

Проклятые вопросы

Аргентинские СМИ опубликовали расшифровку переговоров участников чемоданной концессии. В них фигурирует Олег Воробьев — полный тезка первого секретаря посольства и помощника посла по безопасности. До сих пор никто не прокомментировал, какое отношение он имел или не имел к грузу.

Вот один из фрагментов переговоров :

Синьор «К»: Как там наш Воробьев Олег поживает?
Близнюк: Хорошо. Вернулся из отпуска. Все хорошо…

Груз называли иносказательно: «12 коробок с коньяком и 2 большие коробки сигар».

Если коробки — это чемоданы с кокаином, то что было в «коробках с сигарами»?

Потом выясняется, что посол мешает Близнюку вывезти груз из Аргентины, потому что только он может дать разрешение на поездку в аэропорт, а он не дает. Максим Миронов в своем ЖЖ приводит такое перевод опубликованного аргентинцами фрагмента прослушки:

Близнюк: И еще эти сумки, которые в посольстве. Сначала мы должны решить вопрос с посольством, потому что он в контрах с Коронелли.
Чикало: Вы с ним на ножах?
– Да, скоро новый посол будет. Я тебе говорил?
– Да

Таким образом, в деле остается несколько принципиальных вопросов. 

  • Кто кому первым позвонил — министр безопасности Аргентины российскому послу или наоборот?
  • Является ли школа при посольстве режимным объектом или проходным двором?
  • На какой самолет грузили пакеты с мукой в Буэнос-Айресе?
  • И, пожалуй, самый интересный, ответ на который многое прояснит. Что будет с послом Виктором Коронелли? Снимут ли его с должности, как говорили злоумышленники в своих телефонных переговорах, и кто окажется на его месте?
  • Ну и… что все-таки было в «двух коробках сигар»?

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»


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