В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону

Смольный одобрил создание охранной зоны в долине речки Поповки в Пушкинском районе Петербурга. Вопрос рассмотрели 27 февраля на заседании городского правительства.

Долина признана уникальной в геологическом отношении: там сохранились выходы палеозойских горных пород, обнаружены окаменелости древних морских организмов. В 2013 году она получила статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), площадью 82 гектара. Теперь к этой площади прибавится еще 100 метров по всем границам. В охранной зоне установят особый режим землнпользования: запретят размещать все виды отходов, разводить костры, загрязнять грунты, поверхностные и подземные воды, вести деятельность, которая может нанести вред природе. Сведения о границах зоны внесут в ЕГРН, что повлияет и на перспективы возможного строительства. Сейчас в ООПТ расположены садоводства, земельные участки с жилыми домами, участки Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова, станция Водоканала и другие объекты.