«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», помогающий пожилым людям, собирает подарки на Восьмое марта для петербурженок – подопечных фонда.

«Ввиду маленьких пенсий они экономят на лекарствах, продуктах и на предметах ухода за собой, потому что иначе просто не выжить. Хотя каждая из подопечных хочет хорошо выглядеть. Поэтому в фонде собирают наборы подарков: в таком наборе может быть хороший шампунь и кондиционер, мусс или другое необходимое для укладки волос средство, набор помад или лаков (дамы предпочитают нюдовые или классические алые расцветки), крем для ухода за кожей лица и рук 50+», – рассказали в фонде.

На данный момент собрано 37 подарков. В фонде планируют собрать 60.

Подарки принимают в офисе фонда по адресу: Басков пер., д.12, по будним дням с 12.00 до 18.00. Договориться о визите заранее, а также уточнить информацию можно с одним из руководителей фонда Натальей Шведовченко – https://vk.com/id1155769.