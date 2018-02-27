Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге

Семеро участников этнической преступной группы, которые избили, обобрали и похитили бизнесмена в «Галерее», задержаны с участием оперативников ФСБ ночью 27 февраля в Петербурге.

Как сообщает Следственный комитет РФ, оперативники службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ и уголовный розыск полицейского главка Петербурга провели обыски и задержали семерых подозреваемых в разбое и похищении человека. Как полагают в СК, участники преступной группы причастны к избиению бизнесмена на парковке торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте 12 ноября прошлого года. К коммерсанту якобы подошли еще в ресторане в том же ТЦ, окружили, угрожали пистолетом и прямо там обыскали. Забрали ключи от машины, банковскую карту и 37 тысяч рублей, требуя при этом полмиллиона. Затем бизнесмена отвели на парковку, попутно сняв с карты еще 23 тысячи, там избили и угнали его Huindai Creta стоимостью более миллиона рублей. После усадили в машину и отвезли к дому неподалеку. Пока коммерсант звонил родственникам в поисках денег на откуп от похитителей, у него забрали еще телефон и часы за 55 тысяч.

Знакомые бизнесмена привезли 150 тысяч, после чего его отпустили. С учетом стоимости иномарки злоумышленники «насобирали» со своей жертвы 1,3 миллиона.

Во время обысков у фигурантов нашли пистолет Макарова и шесть переделанных для стрельбы боевыми патронами травматических пистолетов. Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об их аресте.