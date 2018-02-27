Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов

Административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального Тверской суд Москвы рассмотрит 5 марта. Об этом на своём сайте сообщил политик.

Оппозиционеру вменяется повторное нарушение порядка проведения или организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Наказание за это правонарушение — до 30 суток ареста. Суд вынесет решение за две недели до выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта.

28 января в городах России прошла «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, власти согласовали акции.

Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.

В начале февраля политика вызывали в Следственный комитет на допрос. Ему продемонстрировали кадры с задержанием на акции «Забастовка избирателей» и показали рапорт, в котором говорится, что оппозиционер якобы ногой ударил полицейского при задержании.

22 февраля полицейские встретили главу Фонда борьбы с коррупцией на выходе из стоматологического кабинета. От врача его направили в отдел полиции, где вручили протокол о возбуждении административного производства.