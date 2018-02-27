В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга

Смольный утвердил программу празднования 315-го юбилея Санкт-Петербурга. Праздник украсят парад барабанщиков, фестиваль поющих мостов и фейерверк.

Как сообщил 27 февраля на заседании правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко, откроет праздничную программу Большой сводный хор, который выступит на Дворцовой площади 20 мая. 24 мая хоры по случаю праздника продолжат выступать в различных учебных учреждениях. 26 мая начнётся основная программа торжества. В этот день откроется традиционный фестиваль мороженого на площади Островского, затем по Невскому пройдет парад мототехники, на Манежной площади откроется фестиваль «Мотостолица». Вечером в 20 часов начнётся концерт «Классика на Дворцовой». Эту феерию совместят с губернаторским приемом на Петербургском экономическом форуме — около 1000 гостей Полтавченко в этот раз примет прямо на Дворцовой площади. За полчаса до полуночи горожане и гости города смогут увидеть и услышать «Поющие мосты». В этот раз переправы будут разводиться под музыку Исаака Шварца (с его родственниками ведутся переговоры). 27 мая начнут с возложения цветов к памятнику Петру Первому. 26 и 27 мая также пройдут фестиваль циркового искусства, парад ретротранспорта, велопарад, Бал национальностей, театрализованный парад с участием оркестров и барабанщиков, праздничный флешмоб, в ходе которого на Невском проспекте выложат хештег «315Санкт-Петербург».

Завершится празднование фейерверком.

«Нужно сделать день рождения праздником. Надеюсь, погода не подведёт и получится красивый юбилей», – заключил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.