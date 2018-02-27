Еще
15:46 27.02.2018
Пришлите свою новость!
15:37
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
15:22
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
15:18
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
15:15
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
15:14
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
15:10
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
14:53
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
14:47
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
14:46
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
14:40
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
14:38
"Черную речку" открыли для пассажиров
14:29
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
14:25
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
14:21
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
14:15
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
14:07
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
14:04
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
14:03
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
13:59
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
13:38
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
13:34
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
13:30
В Лаппеенранте для россиян установили первый биткоин-автомат
13:25
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
13:19
В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев
13:13
В Бельгии продают замок Рубенса
13:12
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
13:00
Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство
12:44
Курды провели в Хельсинки демонстрацию против операции Турции в Сирии
12:40
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
12:36
Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам
12:16
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
12:04
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
11:56
Продажи машин в Петербурге в январе выросли почти на треть
11:53
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
11:49
Доллар упал до минимумов 2015 года
11:46
Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета
11:30
В ДНР обнаружили ОПГ во главе с министром угля и энергетики
11:10
«Ты когда-нибудь раньше видел книгу?»: вышел трейлер «451 градуса по Фаренгейту»
11:07
Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд
11:02
Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны
10:54
Следком предъявил обвинение украинцу, причастному к убийству оператора Первого канала
10:45
Реставрация Соловецкого монастыря привела к новому делу Минкульта
10:39
Депутат Пушкина после скандала со Слуцким готовит поправки о сексуальных домогательствах
10:35
В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ
10:30
Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет
10:21
Электричку под Всеволожском на полтора часа остановил поезд, а жителей Мурино - морозы
10:14
Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов
10:10
Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог
10:03
«Создателя» биткоина обвинили в многомиллиардном мошенничестве
09:48
Украинский министр упал в обморок на форуме по Крыму
09:36
Кладовщик погиб на складе в Купчино: ему зажало голову погрузчиком
09:32
В Петербурге угнанную машину замаскировали под «подснежник»
09:22
Более миллиона россиян хотят голосовать не по месту регистрации
09:12
Петербуржец лишился почти 400 тысяч, пока стоял на светофоре
09:02
Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР
08:48
На станции в Подмосковье разлилась серная кислота
08:35
Минфин отчитался о доходности российских активов
08:30
В Ушаках из пожара спасли 12 человек
08:23
Реестр полетов стал недоступен после публикации о правительственном самолёте, в котором везли наркотики
08:09
Петербуржцы посчитали варварством уборку «подснежников»
08:05
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
27.02.2018 14:25

В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга

Смольный утвердил программу празднования 315-го юбилея Санкт-Петербурга. Праздник украсят парад барабанщиков, фестиваль поющих мостов и фейерверк. 

Как сообщил 27 февраля на заседании правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко, откроет праздничную программу Большой сводный хор, который выступит на Дворцовой площади 20 мая. 24 мая хоры по случаю праздника продолжат выступать в различных учебных учреждениях. 26 мая начнётся основная программа торжества. В этот день откроется традиционный фестиваль мороженого на площади Островского, затем по Невскому пройдет парад мототехники, на Манежной площади откроется фестиваль «Мотостолица». Вечером в 20 часов начнётся концерт «Классика на Дворцовой». Эту феерию совместят с губернаторским приемом на Петербургском экономическом форуме — около 1000 гостей Полтавченко в этот раз примет прямо на Дворцовой площади. За полчаса до полуночи горожане и гости города смогут увидеть и услышать «Поющие мосты». В этот раз переправы будут разводиться под музыку Исаака Шварца (с его родственниками ведутся переговоры). 27 мая начнут с возложения цветов к памятнику Петру Первому. 26 и 27 мая  также пройдут фестиваль циркового искусства, парад ретротранспорта, велопарад, Бал национальностей, театрализованный парад с участием оркестров и барабанщиков, праздничный флешмоб, в ходе которого на Невском проспекте выложат хештег «315Санкт-Петербург». 

Завершится празднование фейерверком. 

«Нужно сделать день рождения праздником. Надеюсь, погода не подведёт и получится красивый юбилей», – заключил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ
Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет
Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
Как Lada ушла в отрыв
«Подорожник» не выпускают из-под земли
Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом
6 вопросов о погоде - с ответами
К борьбе за «Красный Бор» подключились финны
Полтавченко окольцевал метро за 300 млрд
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Дивная "Гамма". Кто открыл отель на Обводном
Комстрою нашли руководителя
Radisson Blue попал под каток Макарова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.