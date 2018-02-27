«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме

Центр «Антон тут рядом» совместно с Центром прикладной урбанистики инициировали общегородскую дискуссию «Давайте встретимся!», посвященную проблемам взаимодействия обычных горожан и людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Для этого надо лишь заполнить анкету.

Уже более сотни человек выразили желание принять участие не просто в обсуждении проблем, но в создании конкретных проектов по их решению, и приняли участие в предварительном анкетировании.

Общая дискуссия «Давайте встретимся!» запланирована на 21 апреля, но уже сейчас идет серия предварительных встреч с инициативными группами.

Первая рабочая встреча состоялась 22 февраля и называлась «Родительское собрание», в ней приняли участие 24 семьи, в которых есть дети и молодые люди с РАС. Речь шла о неприспособленности городской инфраструктуры, отсутствии внятной информации о РАС, неподготовленности врачей и педагогов, как следствии длительного замалчивания темы аутизма на государственном уровне, с которым родители сталкиваются и по сей день. При этом участники «Родительского собрания» готовы сами включиться в активную работу по изменению ситуации: прямо на встрече были сформированы рабочие команды по трем направлениям – встречи со студентами, подготовка видеоматериалов «Мир глазами человека с аутизмом», распространение листовок о том, как взаимодействовать с человеком с РАС.

На март – апрель уже запланированы следующие встречи для различных групп заинтересованных горожан.

Заполнить анкету, узнать о расписании и присоединиться можно на сайте проекта – http://antonworkshop.ru/.