Как Lada ушла в отрыв

Отечественная Lada по итогам января впервые вышла на первое место по объему продаж новых авто в Северной столице, обогнав лидера последних двух лет Hyundai.

Первый месяц 2018 года оказался на редкость удачным для петербургских продавцов машин. Всего автосалоны продали 8528 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 29% больше, чем за первый месяц 2017 года, посчитало агентство «Auto-Dealer-СПб». Это самые высокие темпы роста за один месяц начиная с октября 2011 года, подчеркивают эксперты. Но главным сюрпризом стали не высокие темпы роста, а смена лидера рынка.

Рывок в первый месяц года совершила российская Lada. По подсчету «Auto-Dealer-СПб», всего петербуржцы купили 961 машину этой марки, что в полтора раза больше, чем в январе 2017 года. Это позволило ей выйти на первое место по объему продаж на рынке, обогнав таких серьезных соперников, как Hyundai, KIA и Renault.

В отличие от общероссийского рынка, где Lada уже несколько лет является самым продаваемым брендом, жители Северной столицы традиционно симпатизировали иномаркам. Так, в 2014 году лидером продаж был французский Renault, в 2015-м – корейская KIA, в 2016-м и 2017-м – корейский же Hyundai.

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