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15:46 27.02.2018
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27.02.2018 14:21

СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X

Израильская компания Cellebrite сумела взломать последнюю операционную систему Apple iOS 11 и новый смартфон iPhone X.

Об этом 27 февраля пишет Forbes. На сайте Cellebrite указано, что сервисы компании способны извлечь информацию из любой модели  iPhone или iPad, которая работает на операционных системах вплоть до последней — iOS 11. Однако никаких подробностей израильтяне не раскрывают. Forbes уточняет, что по их данным еще в ноябре 2017-го специалисты Cellebrite по заказу спецслужб США вскрыли iPhone X Абдулмаджида Саиди, которого подозревают в контрабанде оружия. Что именно удалось выяснить благодаря взлому, неизвестно, однако Саиди предстанет перед судом уже летом 2018 года. 

По данным Forbes, у Cellebrite заключены контракты со многими службами в США — от ФБР и ЦРУ до таможенной полиции. «Крупный подрядчик правительства США утверждает, что сумел взломать практически любой iPhone на рынке, что может стать огромным прорывом для спецслужб и серьезной проблемой для пользователей», – уточняет издание.


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