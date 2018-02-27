Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы

Футбольный матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет 11 марта не в 19:00, как планировалось, а в 14:00. Это связано с участием петербургского клуба в плей-офф Лиги Европы.

Сообщение о переносе игры появилось 27 февраля на сайте Российской футбольной премьер-лиги. В нем говорится также о переносе матча «Урал» – «Локомотив» с 11 марта на 17:00 12 марта. Изменения в календаре объясняются участием клубов в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

23 февраля стали известны результаты жеребьевки очередного этапа плей-офф Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», «Локомотив» с «Атлетико». Первые игры двухматчевых противостояний назначены на 8 марта, вторые — на 15 марта.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел шотландский «Селтик». В чемпионате России петербургская команда после 20 туров идет на втором месте с 37 очками, отставая от «Локомотива» на 8 очков. «Ростов» с 25 очками на 10-й строчке.