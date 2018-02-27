Еще
15:47 27.02.2018
Пришлите свою новость!
15:37
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
15:22
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
15:18
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
15:15
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
15:14
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
15:10
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
14:53
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
14:47
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
14:46
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
14:40
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
14:38
"Черную речку" открыли для пассажиров
14:29
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
14:25
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
14:21
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
14:15
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
14:07
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
14:04
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
14:03
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
13:59
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
13:38
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
13:34
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
13:30
В Лаппеенранте для россиян установили первый биткоин-автомат
13:25
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
13:19
В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев
13:13
В Бельгии продают замок Рубенса
13:12
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
13:00
Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство
12:44
Курды провели в Хельсинки демонстрацию против операции Турции в Сирии
12:40
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
12:36
Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам
12:16
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
12:04
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
11:56
Продажи машин в Петербурге в январе выросли почти на треть
11:53
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
11:49
Доллар упал до минимумов 2015 года
11:46
Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета
11:30
В ДНР обнаружили ОПГ во главе с министром угля и энергетики
11:10
«Ты когда-нибудь раньше видел книгу?»: вышел трейлер «451 градуса по Фаренгейту»
11:07
Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд
11:02
Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны
10:54
Следком предъявил обвинение украинцу, причастному к убийству оператора Первого канала
10:45
Реставрация Соловецкого монастыря привела к новому делу Минкульта
10:39
Депутат Пушкина после скандала со Слуцким готовит поправки о сексуальных домогательствах
10:35
В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ
10:30
Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет
10:21
Электричку под Всеволожском на полтора часа остановил поезд, а жителей Мурино - морозы
10:14
Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов
10:10
Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог
10:03
«Создателя» биткоина обвинили в многомиллиардном мошенничестве
09:48
Украинский министр упал в обморок на форуме по Крыму
09:36
Кладовщик погиб на складе в Купчино: ему зажало голову погрузчиком
09:32
В Петербурге угнанную машину замаскировали под «подснежник»
09:22
Более миллиона россиян хотят голосовать не по месту регистрации
09:12
Петербуржец лишился почти 400 тысяч, пока стоял на светофоре
09:02
Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР
08:48
На станции в Подмосковье разлилась серная кислота
08:35
Минфин отчитался о доходности российских активов
08:30
В Ушаках из пожара спасли 12 человек
08:23
Реестр полетов стал недоступен после публикации о правительственном самолёте, в котором везли наркотики
08:09
Петербуржцы посчитали варварством уборку «подснежников»
08:05
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.02.2018 14:07

Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы

Футбольный матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет 11 марта не в 19:00, как планировалось, а в 14:00. Это связано с участием петербургского клуба в плей-офф Лиги Европы. 

Сообщение о переносе игры появилось 27 февраля на сайте Российской футбольной премьер-лиги. В нем говорится также о переносе матча «Урал» – «Локомотив» с 11 марта на 17:00 12 марта. Изменения в календаре объясняются участием клубов в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

23 февраля стали известны результаты жеребьевки очередного этапа плей-офф Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Лейпцигом», «Локомотив» с «Атлетико». Первые игры двухматчевых противостояний назначены на 8 марта, вторые — на 15 марта. 

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел шотландский «Селтик». В чемпионате России петербургская команда после 20 туров идет на втором месте с 37 очками, отставая от «Локомотива» на 8 очков. «Ростов» с 25 очками на 10-й строчке.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
До участия в зимней Паралимпиаде допустили 30 россиян
Арена «Санкт-Петербург» вошла в десятку номинантов на звание лучшего стадиона 2017 года
Российские футболисты сыграют осенью с Чехией и Германией
Лучший спринтер планеты Усейн Болт стал футболистом
В пробе Крушельницкого обнаружили в 9 раз больше мельдония, чем было у Шараповой
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
Худшие Игры в истории
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14-го дня Олимпиады
"Зенит" не отдал Лигу Европы шотландцам
Россия теряет медали. Итоги 13-го дня Олимпиады
«Зенит» по заветам Путина
BMW уже купили. Итоги 12-го дня Олимпиады
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.