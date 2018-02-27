Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции

После встречи с членами «Крымской самообороны» 27 февраля участницу Pussy Riot Марию Алёхину направили в отдел полиции в Симферополе. За последние сутки это второй визит активистки к стражам порядка. Причиной повышенного внимания мог стать плакат в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Как рассказала «Фонтанке» сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, казаки из «Крымской самообороны» встретили Алёхину в кафе, они отобрали у девушки шапку. Спутник активистки попытался вступиться за даму, на что один из казаков сказал: «Для меня она не дама, для меня она враг государства». Оппозиционерка успела отправить соратникам видео, в котором мужчина оскорбляет её. Позже стало известно, что Алёхину везут в отдел полиции.

Возможной причиной задержания могла стать одиночная акция, на которой активистка развернула плакат с надписью «Свободу Сенцову».

По словам Немировской, неизвестно местонахождение ещё двух участников Pussy Riot – Александра Софеева и Ольги Борисовой. Вчера они также были задержаны. Сегодня оппозиционеры планировали вернуться в Москву, но дома их нет, они не выходят на связь.

Тем временем из-за посещения Крыма участницы группы Pussy Riot Мария Алехина, Ольга Борисова и Александр Софеев попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом сообщается на странице ресурса в Фейсбуке.