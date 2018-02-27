Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
После встречи с членами «Крымской самообороны» 27 февраля участницу Pussy Riot Марию Алёхину направили в отдел полиции в Симферополе. За последние сутки это второй визит активистки к стражам порядка. Причиной повышенного внимания мог стать плакат в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Как рассказала «Фонтанке» сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, казаки из «Крымской самообороны» встретили Алёхину в кафе, они отобрали у девушки шапку. Спутник активистки попытался вступиться за даму, на что один из казаков сказал: «Для меня она не дама, для меня она враг государства». Оппозиционерка успела отправить соратникам видео, в котором мужчина оскорбляет её. Позже стало известно, что Алёхину везут в отдел полиции.
Возможной причиной задержания могла стать одиночная акция, на которой активистка развернула плакат с надписью «Свободу Сенцову».
По словам Немировской, неизвестно местонахождение ещё двух участников Pussy Riot – Александра Софеева и Ольги Борисовой. Вчера они также были задержаны. Сегодня оппозиционеры планировали вернуться в Москву, но дома их нет, они не выходят на связь.
Тем временем из-за посещения Крыма участницы группы Pussy Riot Мария Алехина, Ольга Борисова и Александр Софеев попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом сообщается на странице ресурса в Фейсбуке.
Справка:
26 февраля Марию Алехину остановили в аэропорту сразу после прилета в Симферополь. Там, а потом в диспансере её продержали в общей сложности четыре часа и после медицинского освидетельствования отпустили.
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет заключения в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку еще к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию в Якутии. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Одним из его «отцов» стал на тот момент бывший внештатный советник МВД Украины Антон Геращенко. Ресурс содержит открытую базу личных данных тысяч людей, собранную нелегальным путем. Тех, кто попал в базу, авторы сайта называют сепаратистами и «агентами Кремля».