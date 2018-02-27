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27.02.2018 14:15

Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (IPC) утвердил список российских спортсменов, которые смогут выступить на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Санкт-Петербург представит Сергей Александров, единственный горнолыжник в России, выступающий на протезах. Об этом «Фонтанке» рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

IPC опубликовал список приглашенных российских спортсменов, которые примут участие в XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане в качестве нейтральных атлетов. Делегация включает в себя 10 спортсменов-горнолыжников, 12 спортсменов выступят в лыжных гонках и биатлоне и три в сноуборде. Команда по керлингу на колясках выступит в составе из пяти спортсменов. Пять спортсменов-ведущих будут помогать паралимпийцам с нарушением зрения, также включено 39 сопровождающих и официальных лиц.

Санкт-Петербург в горнолыжном спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата представит Сергей Александров. В 2009 году Сергей совершал тренировочное восхождение на Эльбрус (тогда он занимался альпинизмом), поскользнулся, упал. В результате падения Сергей получил множественные переломы и обморожение обеих ног. Сегодня он многократный призер всероссийских и международных турниров, единственный российский горнолыжник, выступающий на протезах. А на чемпионате России, который стартовал 25 февраля в Сахалинской области, он уже завоевал две бронзы.

«Сегодня, конечно же, настроение на высоте – заработал бронзовые медали в супергиганте и суперкомбинации (SG, SC), завтра – слалом, 1 и 2 марта – выходные, а 3-го вылетаем в Корею. На Паралимпиаде буду выступать в технических дисциплинах слалом и гигант (SL, GS). План такой – надеюсь, все сбудется!» – сообщил «ТОЧКЕ ОПОРЫ» Сергей Александров.


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В конце января IPC решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России, при этом было решено допустить российских спортсменов до соревнований в статусе «нейтральных атлетов». Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта.


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