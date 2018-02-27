Еще
15:46 27.02.2018
Пришлите свою новость!
15:37
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
15:22
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
15:18
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
15:15
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
15:14
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
15:10
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
14:53
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
14:47
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
14:46
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
14:40
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
14:38
"Черную речку" открыли для пассажиров
14:29
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
14:25
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
14:21
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
14:15
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
14:07
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
14:04
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
14:03
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
13:59
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
13:38
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
13:34
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
13:30
В Лаппеенранте для россиян установили первый биткоин-автомат
13:25
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
13:19
В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев
13:13
В Бельгии продают замок Рубенса
13:12
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
13:00
Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство
12:44
Курды провели в Хельсинки демонстрацию против операции Турции в Сирии
12:40
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
12:36
Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам
12:16
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
12:04
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
11:56
Продажи машин в Петербурге в январе выросли почти на треть
11:53
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
11:49
Доллар упал до минимумов 2015 года
11:46
Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета
11:30
В ДНР обнаружили ОПГ во главе с министром угля и энергетики
11:10
«Ты когда-нибудь раньше видел книгу?»: вышел трейлер «451 градуса по Фаренгейту»
11:07
Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд
11:02
Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны
10:54
Следком предъявил обвинение украинцу, причастному к убийству оператора Первого канала
10:45
Реставрация Соловецкого монастыря привела к новому делу Минкульта
10:39
Депутат Пушкина после скандала со Слуцким готовит поправки о сексуальных домогательствах
10:35
В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ
10:30
Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет
10:21
Электричку под Всеволожском на полтора часа остановил поезд, а жителей Мурино - морозы
10:14
Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов
10:10
Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог
10:03
«Создателя» биткоина обвинили в многомиллиардном мошенничестве
09:48
Украинский министр упал в обморок на форуме по Крыму
09:36
Кладовщик погиб на складе в Купчино: ему зажало голову погрузчиком
09:32
В Петербурге угнанную машину замаскировали под «подснежник»
09:22
Более миллиона россиян хотят голосовать не по месту регистрации
09:12
Петербуржец лишился почти 400 тысяч, пока стоял на светофоре
09:02
Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР
08:48
На станции в Подмосковье разлилась серная кислота
08:35
Минфин отчитался о доходности российских активов
08:30
В Ушаках из пожара спасли 12 человек
08:23
Реестр полетов стал недоступен после публикации о правительственном самолёте, в котором везли наркотики
08:09
Петербуржцы посчитали варварством уборку «подснежников»
08:05
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
27.02.2018 13:38

Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу

Участок на Таллинском шоссе, 206, где расположен завод «Оптоган», будет продан, сообщили 27 февраля в компании Colliers International. 

Продавец — ООО «ЛЕД-Энергосервис» ( торговый знак «Оптоган»), портфельная компания АО «РОСНАНО», производитель светодиодов, заявляет, что в результате оптимизации производства высвободила значительную часть площадей. Купить предлагают действующий производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. м и соседний участок площадью 1,7 га, на котором возможно строительство индустриального здания площадью около 10 тыс. кв. м. Производство сохранится на площадке комплекса на условиях аренды.

В руководстве компании надеются, что продажа здания и участка почти вполовину снизит операционные расходы предприятия. Вырученные средства обещают направить на развитие производства. В Colliers говорят, что подобные качественные производственные объекты — редкость на рынке. На протяжении последних двух лет на долю производственного сегмента приходилось 19% объема сделок аренды в Северной столице.

Территория претендует на получение статуса технопарка. Это молодое производство, не входящее в так называемый «серый пояс» советских промзон, — современный промышленный комплекс, построенный в 2005 году для производителя электроники Elcoteq.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
26.02.2018 13:35

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»

Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 7 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19

Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот

Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
Стоимость аренды самой дорогой московской квартиры в феврале составила 800 тыс. рублей
Новый корпус Аграрного университета официально введен в эксплуатацию
Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года
Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову
Снос завода «Красный Выборжец» под жилье планируют завершить летом
Ленобласть построит филармонию
Самые дешевые новостройки под Петербургом продаются от 1 млн рублей
Сага о несносных самостроях
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Поймай застройщика, если сможешь
Новостройка VS вторичка: где жить
Славянку и Ленсоветовский хотят приумножить
Три паспорта для новодела на Садовой
Славу КПСС испортил квартирный вопрос
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Смольный придумал таблетку для долевки
В новый год с новыми долгостроями
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
ГК «ЦДС»
26.02.2018 13:35
Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 7 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей
УК «Новоселье»
26.02.2018 12:30
Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30
Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»
Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
Setl City
19.02.2018 20:00
Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»
Setl City выполняет финальную отделку корпусов 1.1-1.3 второй очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18
Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2018 11:28
В «Софии» строится новый многоуровневый паркинг
В жилом комплексе «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга приступили к строительству крытого многоуровневого паркинга на 160 мест
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
УК «Новоселье»
12.02.2018 13:51
В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов
Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.