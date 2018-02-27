Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу

Участок на Таллинском шоссе, 206, где расположен завод «Оптоган», будет продан, сообщили 27 февраля в компании Colliers International.

Продавец — ООО «ЛЕД-Энергосервис» ( торговый знак «Оптоган»), портфельная компания АО «РОСНАНО», производитель светодиодов, заявляет, что в результате оптимизации производства высвободила значительную часть площадей. Купить предлагают действующий производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. м и соседний участок площадью 1,7 га, на котором возможно строительство индустриального здания площадью около 10 тыс. кв. м. Производство сохранится на площадке комплекса на условиях аренды.

В руководстве компании надеются, что продажа здания и участка почти вполовину снизит операционные расходы предприятия. Вырученные средства обещают направить на развитие производства. В Colliers говорят, что подобные качественные производственные объекты — редкость на рынке. На протяжении последних двух лет на долю производственного сегмента приходилось 19% объема сделок аренды в Северной столице.

Территория претендует на получение статуса технопарка. Это молодое производство, не входящее в так называемый «серый пояс» советских промзон, — современный промышленный комплекс, построенный в 2005 году для производителя электроники Elcoteq.