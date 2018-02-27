В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн

Суд в Петербурге признал виновными двух горожан, которые под видом сотрудников логистической компании похитили несколько партий различного товара более чем на 14 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба судов, Игорь Суханов и Алихан Лечиев 27 февраля признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. В конце сентября 2016 года под руководством третьего фигуранта дела они нашли компании, которым была необходима доставка груза. Под видом уже не существующего ООО «ТрансАгент СПб» они заключили договоры на отгрузку, но до получателя товар не довезли. Так, с 22 по 28 сентября злоумышленники похитили грузовик шин на 2,7 миллиона; машину, забитую алкоголем на 4,5 миллиона; посуду, электронику и нитки на 5,6 млн и еще одну партию автомобильной резины стоимостью почти полтора миллиона рублей. Оба признали вину, суд приговорил их 4 годам условно с испытательными сроками. Дело руководителя группы выделено в отдельное производство.