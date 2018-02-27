Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН

В ближайшее время в Смольном начнёт функционировать комитет по делам Арктики. Об этом «Фонтанке» 27 февраля сообщил арктический вице-губернатор Михаил Кучерявый.

По его словам, остались последние технические нюансы, кроме того, уже определён и утверждён будущий председатель комитета. Им станет советник губернатора Герман Широков. Ранее он руководил ФСКН по Новгородской области. В 2013 году на волне кадровой чистки в ФСКН был уволен президентом.

Широков родился в Ленинграде в 1966 году. С Арктикой его связывает служба в отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.

Напомним, о создании арктической структуры в Смольном в конце 2017 года заявил губернатор Георгий Полтавченко. «Исходя из долгосрочных интересов государства, мы решили создать при правительстве Петербурга такую структуру, которая начнет на своем уровне заниматься координацией вопросов по освоению Арктики, чтобы опыт, наработанный на уровне нашего региона, был востребован. Мы готовы им делиться и хотим интегрировать наши предприятия в процесс освоения Арктики. Сделать так, чтобы научно-технический потенциал Петербурга использовался максимально эффективно», – заявил он в интервью федеральным информационным агентствам. В конце декабря 2017 года стало известно, что арктической проблематикой займется вице-губернатор Михаил Кучерявый, который перешел на работу в Петербурге из Ленинградской области. Как писала «Фонтанка», в Законодательном собрании ряд депутатов так и не смогли понять, чем занимался заместитель губернатора в течение трёх месяцев на этой должности.