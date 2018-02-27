В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев

944 тысячи китайских туристов посетили Россию в 2017 году в рамках безвизового обмена. На Петербург и Москву приходится половина.

Как сообщили 27 февраля в ассоциации «Мир без границ», «безвизовый» турпоток вырос на 23% по сравнению с 2016 годом и на 150% по сравнению с 2013-м. Самые популярные маршруты среди китайских туристов включают Петербург и Москву, два города принимают 52% всех въезжающих. 39% (370 тысяч) приходятся на приграничные регионы — такие как Приморский край и Амурская область.

Растет и поток россиян, которые отправляются в безвизовом режиме в Китай. В 2017 году поток увеличился на 20%. Здесь как раз подавляющее большинство приходится именно на приграничные регионы — 402 тысячи из 415 тысяч.

Межправительственное соглашение России и КНР о безвизовых групповых туристических поездках вступило в силу 9 ноября 2000 года. Оно регламентирует порядок безвизового посещения России китайскими группами от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что готовится новая редакция межправительственного соглашения, которая вызвала массу споров среди туроператоров. В частности, минимальное количество людей в группе могут снизить до 3, а срок пребывания увеличить до 21 дня.

В соглашении могут также прописать фигуру «сопровождающего». Аттестованные гиды-переводчики опасаются, что это окончательно отодвинет их от легального рынка. Уже сейчас недостаточная квалификация сопровождающих приводит к многочисленным курьезам.

Рост количества китайских туристов не означает пропорционального роста доходов принимающей стороны. О том, как устроена теневая сторона общепита для групп из Поднебесной и торговля янтарем, «Фонтанка» писала ранее.