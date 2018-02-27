Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию

Защитник и капитан футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито не будет продлевать контракт с петербургской командой. Об этом футболист заявил 27 февраля в интервью Gazzetta Dello Sport, передает издание Сalciomercato.

«Мой контракт с «Зенитом» истекает в июне, мне предложили его продлить, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России настало время вернуться домой в Италию. Я хотел уйти еще в прошлом году, но Манчини уговорил меня остаться еще на сезон. Он тогда только пришел в клуб и было бы странно, если бы я сразу ушел. Он хотел купить меня еще в «Интер», мы через многое прошли вместе. Теперь же настало время вернуться домой».

По словам Кришито, его цель – войти в состав сборной Италии и, если Манчини станет новым главным тренером национальной итальянской команды, это повысит его шансы.

«У меня есть несколько предложений от клубов серии А. Выбор почти сделан, у меня есть 3-4 предложения», – подытожил Кришито.

Напомним, итальянец выступает за сине-бело-голубых с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах всех клубных турниров, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.