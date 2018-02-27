Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство

Петербуржцы Михаил Дегтярев и Борис Кудренко трижды выстрелили в задолжавшего строительной компании 11 миллионов рублей, заставив подписать долговую расписку. Получить им удалось лишь 50 тысяч, которые до начальства так и не дошли. Невский районный суд 27 февраля признал парочку виновными в самоуправстве.

Как рассказали в пресс-службе судов города, ночью 19 декабря 2016 года на территории стройбазы в Невском районе злоумышленники потребовали у должника 50 тысяч, а для убедительности трижды в него выстрелили. Раненый потерпевший поставил автограф на долговой расписке, по которой к девяти утра того же дня он должен был передать Дегтяреву и Кудренко полмиллиона. Через несколько часов все трое встретились на Долгоозерной улице, уже в Приморском районе. Там потерпевший отдал своим визави 50 тысяч, которые осужденные поделили между собой.

На суде Дегтярев признался только в том, что стрелял, но денег у потерпевшего не требовал, а полученную наличность якобы отдал начальству компании «КапиталСтрой», где ему якобы и рассказали о долге в 11 миллионов. Себя Дегтярев назвал специалистом по работе с задолженностью, а претензии к потерпевшему, заявил он, можно подтвердить решениями арбитражных судов.

Кудренко, в свою очередь, также заявил, что вся его вина заключается лишь в присутствии при стрельбе. Но суд обоим не поверил и приговорил по статье «Самоуправство». Первый, как ранее осуждавшийся, получил три года колонии, второй – год и два месяца.