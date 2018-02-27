Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга объявил конкурс на закупку 368 информационных конструкций с символикой FIFA к чемпионату мира по футболу 2018 года. Их расставят у метро, вокзалов и отелей.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 26 февраля. Стартовая цена — 14,1 млн рублей, подрядчика выберут 22 марта. Согласно конкурсной документации, установить оборудование надо будет до 15 мая, обслуживать его до 16 июля и демонтировать до 15 августа.

Речь идет о 283 малых стендах (высота 1,55 метра), 45 больших (3,25 метра), 42 тумбах (4 метра). Большая часть адресного перечня относится к Центральному и Петроградскому районам, однако среди адресов размещения встречается, к примеру, и Павловск.

Ранее в городе начали устанавливать информационные электронные терминалы к чемпионату мира по 1,3 млн рублей за штуку.