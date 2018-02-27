Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам

Автомобильные папарацци засняли обновленный популярный кроссовер Porsche Macan на зимних тестах.

Внешность Macan после рестайлинга поменялась несильно, но фары и задние фонари, скрытые камуфляжем, явно претерпели изменения. В салоне, куда также удалось заглянуть фотошпионам, заметен большой экран информационно-развлекательной системы, который потянул за собой смену формы и положения центральных вентиляционных отверстий климат-системы.

Подробнее об изменениях, ожидающих модель, и фотографии с тестов смотрите на «Водителе Петербурга».