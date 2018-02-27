До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина».

В ближайшие два года на территории микрорайона появится шестой детский сад и третья школа. Развитие социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга остается одним из приоритетных направлений деятельности «Главстрой-СПб». До конца года на территории жилого микрорайона появится шестой детский сад на 220 мест. В 2019 году планируется завершить строительство третьей школы на 825 учащихся. Проекты еще двух дошкольных учреждений получили положительное заключение государственной экспертизы. Продолжается проектирование трех общеобразовательных школ.

В двухэтажном здании детского сада площадью 5 838 кв. м будут оборудованы 12 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития воспитанников предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

«Главстрой-СПб» завершил проектирование и прошел государственную экспертизу еще по двум детским садам. Работы по строительству одного из них начнутся уже в следующем году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Третья школы общей площадью 21 975 кв. м рассчитана 825 учащихся. В здании будут расположены учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал. Для занятий спортом предусмотрены большой и малый спортивные залы, а также два бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый). Кроме того, на территории школы будет расположен стадион площадью 8 000 кв. м, который включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую яму, легкоатлетические дорожки, зону силовых упражнений. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на 2019 год.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/