До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта

Еще
15:47 27.02.2018
Пришлите свою новость!
15:37
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
15:22
Сотруднику Службы спецтранспорта Пулково предъявили обвинение по делу о смертельном трапе
15:18
Финский президент постоял в очереди за подгузниками в магазине
15:15
«Долго и счастливо» собирает подарки для пожилых петербурженок к 8 Марта
15:14
Глава отдела по борьбе с наркотиками порта Барселоны оказался связан с наркокартелями
15:10
Полкило психотропа в сугробе оценили в 19 лет на троих
14:53
В долине Поповки в Пушкинском районе установят охранную зону
14:47
В Гатчинском музее-заповеднике поселились камерунские барашки
14:46
Подозреваемых в похищении бизнесмена задержали в Петербурге
14:40
«Антон тут рядом» предлагает петербуржцам включиться в дискуссию об аутизме
14:38
"Черную речку" открыли для пассажиров
14:29
Навального отправят на суд за «Забастовку избирателей» за две недели до выборов
14:25
В Смольном утвердили программу празднования 315-го юбилея Петербурга
14:21
СМИ: Израильские программисты взломали iPhone X
14:15
Петербургский горнолыжник на протезах выступит на Паралимпиаде
14:07
Матч «Ростов» - «Зенит» сдвинули на 5 часов из-за Лиги Европы
14:04
Станция "Черная речка" закрыта на проверку
14:03
Алёхину в Крыму обозвали «врагом народа» и снова везут в отдел полиции
13:59
Во Фрунзенском районе к 2022 году построят Дворец науки и техники
13:38
Завод «Оптоган» на Таллинском шоссе выставили на продажу
13:34
В Петербурге мнимые перевозчики похитили шины, нитки и алкоголь на 14 млн
13:30
В Лаппеенранте для россиян установили первый биткоин-автомат
13:25
Комитет по делам Арктики возглавит уволенный Путиным генерал ФСКН
13:19
В 2017 году в Россию по безвизовому режиму приехал почти миллион китайцев
13:13
В Бельгии продают замок Рубенса
13:12
Капитан «Зенита» покидает команду и возвращается в Италию
13:00
Выбивавшие долги «с пристрастием» петербуржцы сядут за самоуправство
12:44
Курды провели в Хельсинки демонстрацию против операции Турции в Сирии
12:40
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
12:36
Обновленный кроссовер Porsche попался фотошпионам
12:16
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
12:04
Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом
11:56
Продажи машин в Петербурге в январе выросли почти на треть
11:53
Глава агентства, управляющего Европейским университетом и Кузнечным рынком, покинет свой пост
11:49
Доллар упал до минимумов 2015 года
11:46
Полтавченко пожаловался на состояние Малого Мраморного дворца после отъезда Европейского университета
11:30
В ДНР обнаружили ОПГ во главе с министром угля и энергетики
11:10
«Ты когда-нибудь раньше видел книгу?»: вышел трейлер «451 градуса по Фаренгейту»
11:07
Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд
11:02
Управделами президента: Фотографии по делу о наркотиках в российском посольстве могли быть подделаны
10:54
Следком предъявил обвинение украинцу, причастному к убийству оператора Первого канала
10:45
Реставрация Соловецкого монастыря привела к новому делу Минкульта
10:39
Депутат Пушкина после скандала со Слуцким готовит поправки о сексуальных домогательствах
10:35
В Смольном определили районы с самыми долгими очередями в МФЦ
10:30
Колесов: Оранжевого уровня опасности в Петербурге нет
10:21
Электричку под Всеволожском на полтора часа остановил поезд, а жителей Мурино - морозы
10:14
Полтавченко представил Смольному новых глав комитетов
10:10
Тайская полиция отказалась отпустить Настю Рыбку и Алекса Лесли под залог
10:03
«Создателя» биткоина обвинили в многомиллиардном мошенничестве
09:48
Украинский министр упал в обморок на форуме по Крыму
09:36
Кладовщик погиб на складе в Купчино: ему зажало голову погрузчиком
09:32
В Петербурге угнанную машину замаскировали под «подснежник»
09:22
Более миллиона россиян хотят голосовать не по месту регистрации
09:12
Петербуржец лишился почти 400 тысяч, пока стоял на светофоре
09:02
Япония запустила ракету со спутником для слежения за КНДР
08:48
На станции в Подмосковье разлилась серная кислота
08:35
Минфин отчитался о доходности российских активов
08:30
В Ушаках из пожара спасли 12 человек
08:23
Реестр полетов стал недоступен после публикации о правительственном самолёте, в котором везли наркотики
08:09
Петербуржцы посчитали варварством уборку «подснежников»
08:05
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
27.02.2018 12:25

До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта

До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина».

В ближайшие два года на территории микрорайона появится шестой детский сад и третья школа. Развитие социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга остается одним из приоритетных направлений деятельности «Главстрой-СПб». До конца года на территории жилого микрорайона появится шестой детский сад на 220 мест. В 2019 году планируется завершить строительство третьей школы на 825 учащихся. Проекты еще двух дошкольных учреждений получили положительное заключение государственной экспертизы. Продолжается проектирование трех общеобразовательных школ.

В двухэтажном здании детского сада площадью 5 838 кв. м будут оборудованы 12 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития воспитанников предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

«Главстрой-СПб» завершил проектирование и прошел государственную экспертизу еще по двум детским садам. Работы по строительству одного из них начнутся уже в следующем году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Третья школы общей площадью 21 975 кв. м рассчитана 825 учащихся. В здании будут расположены учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал. Для занятий спортом предусмотрены большой и малый спортивные залы, а также два бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый). Кроме того, на территории школы будет расположен стадион площадью 8 000 кв. м, который включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую яму, легкоатлетические дорожки, зону силовых упражнений. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на 2019 год.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
27.02.2018 12:25

До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина»
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33

Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»

На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Губернатор Ленобласти утвердил проект развития дорог сразу трех поселений на границе с Петербургом
«ЮИТ» продает в Петербурге два участка за 1,2 млрд рублей
Эксперт: Из-за новых законов строительство жилья в Ленобласти сократится в два раза
Три дороги к ЖК «Юнтолово» откроют для автомобилистов
Эксперты: На Петровском острове остался последний участок для застройки жильем
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
«Ростех» предоставит 35 гектаров под жилье на Капсюльном шоссе в Петербурге
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
Главгосэкспертиза одобрила очередной корпус фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне
Не муравейник: новостройки, где соседей знают по имени
«Бельгия» в интерьере: как выдержать стиль
Комстрою нашли руководителя
Радиатор или теплый водяной пол
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
Новостройка VS вторичка: где жить
Жить в новом районе, не отказываясь от гастрономических удовольствий
Бизнес-тур: Сбербанк в гостях у компании КВС
Где и для кого в Петербурге строят жилье рядом с метро
Инвесторы переключились с жилья на апартаменты
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
27.02.2018 12:25
До 2020 года в ЖК «Северная долина» будут построены еще два социальных объекта
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры в ЖК «Северная долина»
фото предоставлено компанией АО «ГК «Эталон»
27.02.2018 10:33
Первый бетон залит в фундамент ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
26 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса Fusion прошел традиционный для компании «Эталон ЛенСпецСМУ» праздник первого бетона
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
ГК «ЦДС»
26.02.2018 13:35
Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 7 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
LEGENDA Intelligent Development
21.02.2018 12:58
Премиум-проект от LEGENDA получил проектное финансирование
LEGENDA Intelligent Development и Банк «Санкт-Петербург» подписали кредитный договор. Банк профинансирует новый проект застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
21.02.2018 12:49
«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30
Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»
Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.