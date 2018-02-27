Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта

Санкт-Петербург занял первое место в России по популярности среди туристов для поездок на 8 марта. В среднем, жилье в Северной столице бронируют на 3,5 ночи.

Как сообщает 27 февраля комитет по туризму, Петербург обошел своих вечных соперников — Москву и Казань. Рейтинг составлялся по данным броней гостиниц и апартаментов на период с 7 по 12 марта 2018 года.

В среднем в Петербурге жилье бронируют на 3,5 ночи и готовы платить по 3,1 тысячи рублей в сутки. В Москве проживание дороже (3,5 тысячи), но срок брони меньше — 2,5 ночи. В Казани туристы будут жить по тем же ценам, что в Петербурге, в среднем по 3 ночи.

Самым дорогим оказалось жилье в Сочи (3,6 тысячи рублей), этот город занял 4-е место в рейтинге. Далее идут Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь.

В начале января председатель правления Лиги туроператоров Петербурга Алена Сергеева заявила, что число туристов в Петербурге в 2018 году упадет на треть по сравнению с 2017-м. Одна из причин — чемпионат мира по футболу, который привел к росту цен на проживание, а также накладывает дополнительные требования на туроператоров.