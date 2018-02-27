Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе.

Согласно информации, размещенной на сайте КГА, документация для продления Глухарской улицы от Нижне-Каменской до Парашютной и Шуваловского пр. от Комендантского пр. до Парашютной ул. должна быть готова к ноябрю 2018 года.

Отметим, что в прошлом году Setl City за свой счет подготовила проектную и рабочую документацию на строительство продолжения Комендантского пр. от Глухарской улицы до реки Каменки, после чего документы были переданы в КРТИ. Участок магистрали предполагают построить в 2019 году. Таким образом, транспортная доступность жилого комплекса «Чистое небо» улучшится.

Фото предоставлено компанией Setl City

Помимо транспортной инфраструктуры Setl City обеспечивает ЖК социальными и торгово-сервисными объектами. Так, в конце 2017 года Setl City досрочно ввела в эксплуатацию третью очередь жилого комплекса «Чистое небо», а также первый детский сад, рассчитанный на 190 малышей. В настоящее время в ЖК ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном. В доме 2.1 второй очереди строительства в конце 2017 года открылся большой продуктовый супермаркет сети «Пятерочка».

Брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations