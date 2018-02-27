Доходный дом Михайлова на Боровой покрылся мхом

Доходный дом П.М. Михайлова в стиле модерн на Боровой улице в Петербурге разрушается. К таким выводам пришла прокуратура и возбудила административное дело в отношении инженера ЖКС.

Как сообщает 27 февраля городской надзор, памятник архитектуры на Боровой улице, дом 59, находится в неудовлетворительном состоянии. Штукатурка с фасада осыпалась, всё здание в трещинах, стены намокли и покрылись мхом. В прокуратуре решили, что за историческим памятником не уследил главный инженер Жилкомсервиса №1 Фрунзенского района, – тот уже получил административный протокол. Бумагу от надзора вручили и директору ЖКС, на его имя внесено представление.

Здание построено в 1899 году как доходный дом, ранее по этому адресу также были расположены бани Михайлова Петра Михайловича. КГИОП внес строение в перечень вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность, в 2001 году.